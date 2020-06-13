Влада може готувати рішення про скасування проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Начебто для скасування ЗНО хочуть використати ситуацію з пандемією COVID-19.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Він пояснив: інформацію про підготовку владою такого рішення отримав від трьох надійних та незалежних джерел.

Поки у МОН готуються до проведення ЗНО як відбуватиметься тестування в умовах карантину

Протягом години я отримав інформацію відразу з трьох незалежних джерел, що у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі,

– йдеться у повідомленні Горбачова.

Чоловік уточнив: інформація надійшла від людей, яким він довіряє, але наразі є офіційно непідтверджена.

"Менш за все я хотів би "розганяти паніку". Сподіваюся, що це – лише чутки, можливо, – спроба "перевірити реакцію суспільства", – додав омбудсмен.

Горбачов сподівається, що влада зробить заяву про недоторканність ЗНО. Бо, якщо його вирішать скасувати, це означатиме, що "скориставшись ситуацією з пандемією, деякі персонажі планують повернути до української освіти хабарі та корупцію".

Також Горбачов додав, що без ЗНО обдаровані діти не зможуть потрапити в омріяний університет без хабарів.

"Це означає, що ми остаточно втрачаємо шанс на те, що українська вища освіта буде розвиватися і матиме шанс досягти світового рівня. Це означає ще більшу "втечу розумних" до закордонних університетів", – підсумував омбудсмен.

ЗНО та його проведення в умовах пандемії: