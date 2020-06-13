24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Фінанси Смачно Покер Auto Краса Сім'я Likar Афіша
more
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Пробне ЗНО 2020: у Києві та по всій Україні перенесли – нові дати
13 травня , 15:41 Пробне ЗНО 2020: у Києві та по всій Україні перенесли – нові дати
Ростислав Струтинський
Для абітурієнтів з окупованих територій процедуру вступу спростив 91 виш: перелік
12 травня , 22:54 Для абітурієнтів з окупованих територій процедуру вступу спростив 91 виш: перелік
Ірина Вихрущ
Всеукраїнську школу онлайн планують продовжити навіть після пандемії коронавірусу
12 травня , 22:18 Всеукраїнську школу онлайн планують продовжити навіть після пандемії коронавірусу
Василь Денисюк