ЗНО можуть скасувати повністю: освітній омбудсмен забив на сполох
Влада може готувати рішення про скасування проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Начебто для скасування ЗНО хочуть використати ситуацію з пандемією COVID-19.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Він пояснив: інформацію про підготовку владою такого рішення отримав від трьох надійних та незалежних джерел.
Поки у МОН готуються до проведення ЗНО як відбуватиметься тестування в умовах карантину
Протягом години я отримав інформацію відразу з трьох незалежних джерел, що у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі,
– йдеться у повідомленні Горбачова.
Чоловік уточнив: інформація надійшла від людей, яким він довіряє, але наразі є офіційно непідтверджена.
"Менш за все я хотів би "розганяти паніку". Сподіваюся, що це – лише чутки, можливо, – спроба "перевірити реакцію суспільства", – додав омбудсмен.
Горбачов сподівається, що влада зробить заяву про недоторканність ЗНО. Бо, якщо його вирішать скасувати, це означатиме, що "скориставшись ситуацією з пандемією, деякі персонажі планують повернути до української освіти хабарі та корупцію".
Також Горбачов додав, що без ЗНО обдаровані діти не зможуть потрапити в омріяний університет без хабарів.
"Це означає, що ми остаточно втрачаємо шанс на те, що українська вища освіта буде розвиватися і матиме шанс досягти світового рівня. Це означає ще більшу "втечу розумних" до закордонних університетів", – підсумував омбудсмен.
ЗНО та його проведення в умовах пандемії:
- Водночас, МОН 12 червня відзвітував про активну підготовку до проведення ЗНО в умовах пандемії.
- Зокрема, відомо, що на основну сесію Зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалися 379 493 людини.
- Окрім того, МОН підготувало 5 188 пунктів тестування, в яких буде 82 890 аудиторій по всій країні.
- Пункти тестування забезпечать масками, халатами, пірометрами та гумовими рукавичками.
- Місцева влада повинна забезпечити учасників ЗНО та випускників поточного року довезенням до пунктів тестування.
- Кожен учасник має прийти у своїй масці.