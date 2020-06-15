Министр финансов Сергей Марченко отметил, что пока даже не говорится об отмене ВНО-2021. Кроме того, он пояснил, когда вернут деньги за пробное ЗНО-2020.

Нынешнее ВНО было под угрозой из-за пандемии коронавируса. Однако в 2021 году тестирование не отменят. Об этом Сергей Марченко сообщил ТСН.

Актуально Деньги за отмененное пробное ЗНО таки вернут: как это произойдет

ВНО-2021

Марченко пояснил, что в бюджете будут заложены средства на проведение оценки в 2021 году.

Сейчас идет процесс подготовки бюджета на 2021 год, и средства на ВНО будут заложены, конечно. То есть об отмене ВНО даже не говорится,

– сказал он.

Когда вернут деньги за отмененное пробное ВНО

Министр финансов отметил, что за пробное ЗНО заплатили 53 миллиона гривен. Всего участие в пробном тестировании захотело принять участие 362 тысячи будущих абитуриентов.

Все те, кто заплатили средства за пробное ВНО, их получат. Президент поставил нам четкую задачу, до конца дня, понедельника, разработать механизм возврата. Он будет разработан с помощью государственных банков,

– заверил Марченко.

По его словам, средства на эти цели будут использовать из фонда борьбы с коронавирусом. Он добавил, что деньги должны вернуть абитуриентам уже до конца этой недели.

Важно Отмена пробного ЗНО-2020: в Минздраве назвали два способа пройти его дистанционно

ВНО в условиях карантина: главное