В Минобразования 14 июня пообещали вернуть деньги за платное пробное ВНО, которое отменили 12 июня. Оно должно было состояться 15 и 17 июня, но из-за роста количества больных COVID-19 правительство запретило его проводить.

Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Зеленский 13 июня 2020 года. Об этом говорится на официальном сайте МОН.

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Механизм компенсации должны подготовить два профильных министерства – Минобразования и Минфин.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предлагает, чтобы деньги выплачивали из Фонда борьбы с COVID-19 по согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, всего зарегистрировались более 362 тысяч участников. В полном объеме им вернут почти 53 миллиона гривен.

Сколько родители школьников заплатили за платное пробное ВНО

Пробное ВНО является добровольной и платной услугой. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 гривен в зависимости от региона.

В стоимость пробного ЗНО входит:

оплата услуг за составление тестов,

перевод этих тестов на языки нацменьшинств,

подготовка, печать и комплектование тестовых тетрадей, бланков ответов и информационных бюллетеней,

доставка материалов к пункту тестирования,

оплата труда работникам, привлеченным к организации и проведению пробного ВНО.

Как можно пройти пробное ВНО: два способа

Первый способ предусматривает тестирование через личный кабинет на сайте центра оценивания качества образования, не выходя из дома. В УЦОКО предлагают в день экзаменов (15 и 17 июня) в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов.

на сайте центра оценивания качества образования, не выходя из дома. В УЦОКО предлагают в день экзаменов (15 и 17 июня) в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов. Выполнить задание тестовой тетради.

До 19 июня унести свои ответы к сервису определения результатов.

Получить свой результат за тестирование.

Если же нет возможности сделать это через личный кабинет, то абитуриент может прийти в учреждения образования, где должно пройти пробное ВНО. Там ее встретит инспектор, который передаст тетрадь с формой и со всеми задачами. Ребенок сделает эти задания дома, и потом уже отправит их на проверку.

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