Компенсация за пробное ВНО: что в "Слуге народа" предлагают родителям абитуриентов
В "Слуге народа" 13 июня предложили родителям абитуриентов компенсировать деньги за платное пробное ВНО. Его отменили из-за роста количества случаев COVID-19 в Украине.
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила о соответствующей инициативе на своей фейсбук-странице.
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Как в "Слуге народа" предлагают решить ситуацию
По словам депутата, она с коллегами обратилась к правительству с требованием разработать механизм возврата средств за пробное ВНО.
Кравчук считает, что компенсации должны выплачиваться из Фонда борьбы с COVID-19 по согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады.
Поскольку эта услуга является платной, мы с коллегами по фракции настаиваем на том, что деньги за нее должны компенсировать родителям абитуриентов,
– подчеркнула нардеп.
В то же время она сообщила, что позицию по основному ВНО депутаты будут обсуждать уже на следующей неделе.
Что известно об отмене пробного ВНО в Украине
- 12 июня Кабмин отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания. Пробное ВНО было запланировано на 15 и 17 июня. Такое решение пришлось принять из-за роста количества больных COVID-19 в Украине.
- В то же время в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) призвали всех, кто планировал сдавать пробное ВНО 15 и 17 июня, не приходить на пункты сдачи экзамена. Взамен там предлагают сдать пробное ВНО дома.
В УЦОКО предлагают в день экзаменов (15 и 17 июня) в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов.
- Выполнить задание тестовой тетради.
- До 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов.
- Получить свой результат за тестирование.
Что известно о переносе ВНО в Украине?
Главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заверил, что правительство пока не планирует переносить ВНО, которое было запланировано на 25 июня. Он добавил, что впоследствии ситуацию с переносом ВНО еще раз пересмотрят.
Пока же комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня будет свидетельствовать о том, будет ли возможность проведения ВНО в предложенные сроки.