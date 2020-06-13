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Коли відбудеться ЗНО та чи його перенесуть: пояснення Ляшка
сьогодні , 17:30 Коли відбудеться ЗНО та чи його перенесуть: пояснення Ляшка
Ігор Саджениця
Випускників не забиратимуть до армії цього літа: заява МОН
5 червня , 05:55 Випускників не забиратимуть до армії цього літа: заява МОН
Андрій Шляхтін
Скасування пробного ЗНО-2020: є можливість його пройти вдома
сьогодні , 13:36 Скасування пробного ЗНО-2020: є можливість його пройти вдома
Ігор Саджениця