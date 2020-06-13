Компенсації за пробне ЗНО: що в "Слузі народу" пропонують батькам абітурієнтів
У "Слузі народу" 13 червня запропонували батькам абітурієнтів компенсувати гроші за платне пробне ЗНО. Його скасували через зростання кількості випадків COVID-19 в Україні.
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила про відповідну ініціативу на своїй фейсбук-сторінці.
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Як у "Слузі народу" пропонують вирішити ситуацію
За словами депутатки, вона з колегами звернулася до уряду з вимогою розробити механізм повернення коштів за пробне ЗНО.
Кравчук вважає, що компенсації мають виплачуватися з Фонду боротьби з COVID-19 за погодженням із бюджетним комітетом Верховної Ради.
Оскільки ця послуга є платною, ми з колегами по фракції наполягаємо на тому, що гроші за неї мають компенсувати батькам абітурієнтів,
– наголосила нардепка.
Водночас вона повідомила, що позицію щодо основного ЗНО депутати обговорюватимуть вже наступного тижня.
Що відомо про скасування пробного ЗНО в Україні
- 12 червня Кабмін скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Пробне ЗНО було заплановане на 15 і 17 червня. Таке рішення довелося прийняти через зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні.
- Водночас в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) закликали усіх, хто планував здавати пробне ЗНО 15 та 17 червня, не приходити на пункти здачі іспиту. Натомість там пропонують здати пробне ЗНО вдома.
В УЦОЯО пропонують в день іспитів (15 та 17 червня) об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку та завантажити тестовий зошит і бланк відповідей.
- Виконати завдання тестового зошита.
- До 19 червня внести свої відповіді до сервісу визначення результатів.
- Отримати свій результат за тестування.
Що відомо про перенесення ЗНО в Україні?Головний санітарний лікар та заступник глави МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що уряд поки не планує переносити ЗНО, яке було заплановано на 25 червня. Він додав, що згодом ситуацію з перенесенням ЗНО ще раз переглянуть.
Поки ж комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розглянула два показники, оцінка яких 20-22 червня буде свідчити про те, чи буде можливість проведення ЗНО в запропоновані терміни.