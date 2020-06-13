Кабін переніс пробне ЗНО в Україні через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні. Під загрозою й основана сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Однак поки уряд не планує переносити ЗНО, яке було заплановано на 25 червня. Про це заявив головний санітарний лікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.

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Сьогоднішня епідситуація дозволяє нам провести ЗНО, яке передбачене на 25 червня,

– запевнив Віктор Ляшко.

Чи є ймовірність перенесення ЗНО через коронавірус

Водночас він додав, що згодом ситуацію з перенесенням ЗНО ще раз переглянуть. Поки ж комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розглянула два показники, оцінка яких 20-22 червня буде свідчити про те, чи буде можливість проведення ЗНО в запропоновані терміни.

Чи можна пройти пробне ЗНО

Пробне ЗНО було заплановане на 15 червня (українська мова та література) та 17 червня (іспит на вибір). Однак Кабмін ввечері 12 червня скасував його проведення у закладах освіти. Натомість всі ті, хто зареєструвалися на пробне тестування, можуть пройти його онлайн.