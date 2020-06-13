Кабмін заборонив проводити пробне ЗНО. Однак є можливість його пройти онлайн вдома.

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) закликали усіх, хто планував здавати пробне ЗНО 15 та 17 червня, не приходити на пункти здачі іспиту. Про це йдеться в повідомленні на сайті центру. Натомість там пропонують здати пробне ЗНО вдома.

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Як можна пройти пробне ЗНО вдома

В УЦОЯО пропонують в день іспитів (15 та 17 червня) об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку та завантажити тестовий зошит і бланк відповідей.

Виконати завдання тестового зошита.

До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.

Отримати свій результат за тестування.

Нагадаємо, 15 червня – іспит з української мови і літератури, а 17 червня – з обраного предмета.

"Під час роботи із тестовим зошитом намагайтеся дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня", – наголосили в УЦОЯО.