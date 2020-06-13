Кабмін скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Пробне ЗНО було заплановане на 15 і 17 червня. Таке рішення довелося прийняти через зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні.

Про це під час брифінгу МОЗ повідомив глава відомства Максим Степанов, пише 24 канал. За його словами, відповідне рішення уряд прийняв під час свого засідання 12 червня.

Було скасовано проведення пробного ЗНО, яке передбачалося 15 червня цього року,

– повідомив Степанов.

Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомляв про ризик того, що ЗНО в Україні можуть скасувати повністю.

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