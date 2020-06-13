Кабмин отменил проведение пробного ВНО из-за COVID-19
Кабмин отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания. Пробное ВНО было запланировано на 15 и 17 июня. Такое решение пришлось принять из-за роста количества больных COVID-19 в Украине.
Об этом во время брифинга Минздрава сообщил глава ведомства Максим Степанов, пишет 24 канал. По его словам, соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 12 июня.
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Было отменено проведение пробного ВНО, которое предусматривалось 15 июня этого года,
– сообщил Степанов.
Степанов добавил, что каждый день в Украине фиксируют новый антирекорд, а COVID-19 – это сложная и тяжелая болезнь. Поэтому сейчас правительство будет принимать соответствующие меры реагирования на это.
Какие еще решения приняло правительство:
- Кинотеатры в Украине пока открывать не будут;
- Иностранцы и лица без гражданства не могут пересекать государственную границу без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19.
- Установление обязательной обсервации только для граждан, прибывающих из стран, где имеется значительное количество больных коронавирусом.
- В то же время, обязательная обсервация отменена для людей, въезжающих с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Впрочем, при необходимости люди должны давать согласие на прохождение самоизоляции (с использованием приложения "Действуй Дома"), в случае отказа гражданам могут запретить въезд на территорию государства.
Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщал о риске того, что ВНО в Украине могут отменить полностью.