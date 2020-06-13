Кабмин отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания. Пробное ВНО было запланировано на 15 и 17 июня. Такое решение пришлось принять из-за роста количества больных COVID-19 в Украине.

Об этом во время брифинга Минздрава сообщил глава ведомства Максим Степанов, пишет 24 канал. По его словам, соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 12 июня.

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Было отменено проведение пробного ВНО, которое предусматривалось 15 июня этого года,

– сообщил Степанов.

Степанов добавил, что каждый день в Украине фиксируют новый антирекорд, а COVID-19 – это сложная и тяжелая болезнь. Поэтому сейчас правительство будет принимать соответствующие меры реагирования на это.

Какие еще решения приняло правительство:

Кинотеатры в Украине пока открывать не будут;

Иностранцы и лица без гражданства не могут пересекать государственную границу без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19.

Установление обязательной обсервации только для граждан, прибывающих из стран, где имеется значительное количество больных коронавирусом.

В то же время, обязательная обсервация отменена для людей, въезжающих с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Впрочем, при необходимости люди должны давать согласие на прохождение самоизоляции (с использованием приложения "Действуй Дома"), в случае отказа гражданам могут запретить въезд на территорию государства.

Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщал о риске того, что ВНО в Украине могут отменить полностью.

Обратите внимание! Ранее в Минобразования сообщили, что деньги за пробное ВНО в Украине возвращать не будут, потому что этого не предусматривает договор. Кроме того, ранее в ведомстве говорили, что в случае ухудшения эпидситуации в Украине пробное ВНО не отменят, а просто перенесут на август.