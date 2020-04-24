Гроші за пробне ЗНО не повертатимуть: чи відбудеться тестування

Гроші, які заплатили охочі пройти пробне ЗНО в Україні, повертати не будуть. По-перше, бо цього не передбачає договір, по-друге, бо тестування таки проведуть.

Щоправда, пробне ЗНО відбудеться лише після того, як в Україні знімуть карантинні обмеження. Про це повідомила представниця Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Клименко, передає УНН.

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Наразі не визначений термін карантину, відповідно, не можна говорити про дати проведення пробного тестування. Однак, пробне тестування відбудеться, коли будуть зняті карантинні обмеження,

– наголосила вона.

Так, в УЦОЯО вже підготували для учасників пробного тестування відеоматеріал. Він розкриває процедуру проведення ЗНО.

У центрі також запропонували учасникам опрацювати матеріали минулих років.

Клименко також додала, що пробне тестування точно відбудеться, адже такої позиції дотримуються Міністерство освіти і науки та УЦОЯО.

Щодо коштів, витрачених на пробне ЗНО, то повернути їх вже не можна.

"Це не передбачено договором. Чітко зазначено, що коли укладали договір і сплачували, тим паче, що сплачували на рахунки регіональних центрів, відповідно, читали договір публічної оферти. Принаймні, якби не відбулося пробне тестування – то справді йшлося б, напевно, про повернення коштів. Однак, пробне тестування відбудеться, просто в інші терміни", – додала Ірина Клименко.

Є два сценарії проведення ЗНО:

Якщо карантин закінчиться до початку червня, то вже в червні може відбутися пробне ЗНО, а з 25 червня – основна сесія ЗНО.

Якщо терміни карантину будуть продовжені, то на початку серпня відбудеться пробне ЗНО, а з 25 серпня – основна сесія.



Як проведуть ЗНО-2020 / Інфографіка 24 каналу