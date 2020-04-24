Деньги за пробное ВНО не будут возвращать: состоится ли тестирование

Деньги, которые заплатили желающие пройти пробное ВНО в Украине, возвращать не будут. Во-первых, потому что этого не предусматривает договор, во-вторых, потому что тестирование таки проведут.

Правда, пробное ВНО состоится только после того, как в Украине снимут карантинные ограничения. Об этом сообщила представительница Украинского центра оценивания качества образования Ирина Клименко, передает УНН.

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Пока не определен срок карантина, соответственно, нельзя говорить о дате проведения пробного тестирования. Однако, пробное тестирование состоится, когда будут сняты карантинные ограничения,

– подчеркнула она.

Так, в УЦОКО уже подготовили для участников пробного тестирования видеоматериал. Он раскрывает процедуру проведения ВНО.

В центре также предложили участникам проработать материалы прошлых лет.

Клименко также добавила, что пробное тестирование точно состоится, ведь такой позиции придерживаются Министерство образования и науки и УЦОКО.

Относительно средств, потраченных на пробное ВНО, то вернуть их уже нельзя.

"Это не предусмотрено договором. Четко указано, что когда заключали договор и платили, тем более, что платили на счета региональных центров, соответственно, читали договор публичной оферты. По крайней мере, если бы не состоялось пробное тестирование – то действительно речь шла бы, наверное, о возвращении средств. Однако, пробное тестирование состоится, просто в другие сроки", – добавила Ирина Клименко.

Есть два сценария проведения ВНО:

Если карантин закончится до начала июня, то уже в июне может состояться пробное ЗНО, а с 25 июня – основная сессия ВНО.

Если сроки карантина будут продолжены, то в начале августа состоится пробное ВНО, а с 25 августа – основная сессия.



Как проведут ВНО-2020 / Инфографика 24 канала