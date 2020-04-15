МОН запустило ресурс о главных изменениях в образовании из-за карантина
Министерство образования и науки Украины запустило отдельный информационный ресурс, где собраны все основные изменения в образовании на время карантина.
На сайте размещена самая актуальная информация о дистанционном обучении, дата ВНО, вступительной кампании и завершения учебного года в школах.
Актуально Если карантин затянется, ВНО могут перенести на 25 августа: подробности
Ресурс поделен на 4 раздела: детские сады, школа, заведения ПТО, университеты и колледжи. В каждом из них можно найти главные изменения и ответы на распространенные вопросы.
Что можно найти на сайте
- Главную информацию об изменениях в работе детских садов, школ, заведений ПТО, университетов и колледжей.
- Актуальную информацию о завершении учебного года в школах, ВНО в этом году и вступительной кампании.
- Полезную информацию для педагогов – относительно режима работы, зарплат, отпуска, аттестации, заполнения классных журналов, инструментов для дистанционного обучения.
- Контакты учреждений и служб, которые пригодятся, если нужно будет уточнить информацию.
- Обновленную информацию об изменениях режима карантина или принятия из-за него новых решений в системе образования.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 16:30 Коронавирус в Вооруженных силах Украины – последние новости: заболел срочник из Харькова
сегодня , 12:23 Почему английский язык нужно изучать всем – аргументы от Ульяны Супрун
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 15 апрелясегодня , 08:51
-
Если карантин затянется, ВНО могут перенести на 25 августа: подробностисегодня , 17:59
-
Когда в школах завершится учебный год: объяснение Минобразованиясегодня , 15:31
-
Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео занятий за 15 апрелясегодня , 08:55
-
Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео занятий за 15 апрелясегодня , 09:01
-
Онлайн-уроки будут проверять независимые экспертысегодня , 16:32
Предложения партнеров
Комментарии