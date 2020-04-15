МОН запустило ресурс о главных изменениях в образовании из-за карантина

Министерство образования и науки Украины запустило отдельный информационный ресурс, где собраны все основные изменения в образовании на время карантина.

На сайте размещена самая актуальная информация о дистанционном обучении, дата ВНО, вступительной кампании и завершения учебного года в школах.

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Ресурс поделен на 4 раздела: детские сады, школа, заведения ПТО, университеты и колледжи. В каждом из них можно найти главные изменения и ответы на распространенные вопросы.

Что можно найти на сайте