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МОН запустило ресурс о главных изменениях в образовании из-за карантина

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МОН запустило отдельный информационный ресурс / Getty images

Министерство образования и науки Украины запустило отдельный информационный ресурс, где собраны все основные изменения в образовании на время карантина.

На сайте размещена самая актуальная информация о дистанционном обучении, дата ВНО, вступительной кампании и завершения учебного года в школах.

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Ресурс поделен на 4 раздела: детские сады, школа, заведения ПТО, университеты и колледжи. В каждом из них можно найти главные изменения и ответы на распространенные вопросы.

Что можно найти на сайте

  • Главную информацию об изменениях в работе детских садов, школ, заведений ПТО, университетов и колледжей.
  • Актуальную информацию о завершении учебного года в школах, ВНО в этом году и вступительной кампании.
  • Полезную информацию для педагогов – относительно режима работы, зарплат, отпуска, аттестации, заполнения классных журналов, инструментов для дистанционного обучения.
  • Контакты учреждений и служб, которые пригодятся, если нужно будет уточнить информацию.
  • Обновленную информацию об изменениях режима карантина или принятия из-за него новых решений в системе образования.
Автор: Юлия Гилей
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Министерство образования и науки Украины Школа ВНА Учеба Образование в Украине
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