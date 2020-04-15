Если карантин затянется, ВНО могут перенести на 25 августа: подробности

Дата проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году зависит от срока завершения карантина. Сейчас в Минобразования разработали два сценария – на июнь и август.

Об этом во время брифинга правительства заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Ранее ЗНО 2020 официально переносят на лето, – Минобразования

Внешнее независимое оценивание пройдет в Украине в 2020 году. Сроки его проведения зависят от окончания срока карантина,

– подчеркнула она.

Два сценария проведения ВНО:

Если карантин закончится до начала июня, то уже в июне может состояться пробное ВНО, а с 25 июня – основная сессия ВНО.

Если сроки карантина будут продолжены, то в начале августа состоится пробное ВНО, а с 25 августа – основная сессия.

В то же время, Мандзий напомнила, что ученики 4-го и 9-го класса освобождены от государственной итоговой аттестации. По ее словам, учебный год в школах закончится в соответствии с действующим законодательством, то есть не позднее 1 июля.

Какие меры применят из-за карантина в учебных заведениях: