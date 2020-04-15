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Если карантин затянется, ВНО могут перенести на 25 августа: подробности

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Основная сессия ВНО может начаться 25 августа / Иллюстративное фото / "Главком"

Дата проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году зависит от срока завершения карантина. Сейчас в Минобразования разработали два сценария – на июнь и август.

Об этом во время брифинга правительства заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Ранее ЗНО 2020 официально переносят на лето, – Минобразования

Внешнее независимое оценивание пройдет в Украине в 2020 году. Сроки его проведения зависят от окончания срока карантина,
– подчеркнула она.

Два сценария проведения ВНО:

  • Если карантин закончится до начала июня, то уже в июне может состояться пробное ВНО, а с 25 июня – основная сессия ВНО.
  • Если сроки карантина будут продолжены, то в начале августа состоится пробное ВНО, а с 25 августа – основная сессия.

В то же время, Мандзий напомнила, что ученики 4-го и 9-го класса освобождены от государственной итоговой аттестации. По ее словам, учебный год в школах закончится в соответствии с действующим законодательством, то есть не позднее 1 июля.

Какие меры применят из-за карантина в учебных заведениях:

  • для студентов вузов невыпускных лет учебный год должен завершиться так, как и планировался;
  • экзаменационно-зачетные сессии университеты проведут дистанционно в том графике, который утвержден учреждением. Если обязательную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год;
  • для студентов выпускных лет защита дипломных работ и государственные экзамены будут проводиться дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации для соискателей степени доктора философии, доктора искусства и доктора наук.
  • государственная итоговая аттестация (ГИА) для школьников отменяется;
  • пробная и основная сессии ЗНО переносятся на июнь или август.
Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Коронавирус COVID-19 Министерство образования и науки Украины Новости учебы Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Любомира Мандзий ВНА Учеба Образование в Украине Новости политики
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