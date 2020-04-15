Якщо карантин затягнеться, ЗНО можуть перенести на 25 серпня: подробиці

Дата проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році залежить від терміну завершення карантину. Наразі в Міносвіти розробили два сценарії – на червень і серпень.

Про це під час брифінгу уряду заявила виконувачка обов’язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Раніше ЗНО 2020 офіційно переносять на літо, – Міносвіти

Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в Україні у 2020 році. Терміни його проведення залежать від закінчення терміну карантину,

– наголосила вона.

Два сценарії проведення ЗНО:

Якщо карантин закінчиться до початку червня, то вже в червні може відбутися пробне ЗНО, а з 25 червня – основна сесія ЗНО.

Якщо терміни карантину будуть продовжені, то на початку серпня відбудеться пробне ЗНО, а з 25 серпня – основна сесія.

Водночас, Мандзій нагадала, що учні 4-го і 9-го класу звільнені від державної підсумкової атестації. За її словами, навчальний рік у школах закінчиться відповідно до чинного законодавства, тобто не пізніше 1 липня.

Які заходи застосують через карантин у закладах освіти: