Якщо карантин затягнеться, ЗНО можуть перенести на 25 серпня: подробиці
Дата проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році залежить від терміну завершення карантину. Наразі в Міносвіти розробили два сценарії – на червень і серпень.
Про це під час брифінгу уряду заявила виконувачка обов’язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.
Раніше ЗНО 2020 офіційно переносять на літо, – Міносвіти
Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в Україні у 2020 році. Терміни його проведення залежать від закінчення терміну карантину,
– наголосила вона.
Два сценарії проведення ЗНО:
- Якщо карантин закінчиться до початку червня, то вже в червні може відбутися пробне ЗНО, а з 25 червня – основна сесія ЗНО.
- Якщо терміни карантину будуть продовжені, то на початку серпня відбудеться пробне ЗНО, а з 25 серпня – основна сесія.
Водночас, Мандзій нагадала, що учні 4-го і 9-го класу звільнені від державної підсумкової атестації. За її словами, навчальний рік у школах закінчиться відповідно до чинного законодавства, тобто не пізніше 1 липня.
Які заходи застосують через карантин у закладах освіти:
- для студентів вишів невипускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувався;
- екзаменаційно-залікові сесії університети проведуть дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. Якщо обов'язкову роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік;
- для студентів випускних років захисти дипломних робіт та державні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації для здобувачів ступеня доктора філософії, доктора мистецтва та доктора наук.
- державна підсумкова атестація (ДПА) для школярів скасовується;
- пробна та основна сесії ЗНО переносяться на червень або серпень.
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