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Навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня, а державну атестацію скасують, – Мандзій

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Любомира Мандзій розповіла про терміни закінчення навчального року / Zaxid.net

Навчальний рік в Україні завершиться в передбачені законодавством терміни, тобто 1 липня. Також державну підсумкову атестацію (ДПА) планують взагалі скасувати.

Про це розповіла виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій під час брифінгу на сторінці МОН у фейсбук.

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Навчальний рік в Україні завершиться так, як передбачено чинним законодавством – це перше липня,
– розповіла Любомира Мандзій.

Посадовиця також наголосила, що якщо учні повернуться в школи після карантину в травні, то пробне зовнішнє незалежне тестування пройде також в травні, а основна сесія ЗНО розпочнеться орієнтовно в кінці червня.

Завершення навчального року для випускників 11-х класів буде залежати від завершення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання,
– пояснила Мандзій.

Дивитись пряму трансляцію МОН про зміни в термінах навчального року:

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Любомира Мандзій Міністерство освіти та науки України Освіта Освіта в Україні
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