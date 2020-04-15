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МОН запустило ресурс про головні зміни в освіті через карантин

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МОН запустило новий інформаціний ресурс / Getty images

Міністерство освіти і науки України запустило окремий інформаційний ресурс, де зібрані всі основні зміни в освіті на час карантину.

На сайті розміщено найактуальнішу інформацію про дистанційне навчання, дату ЗНО, вступну кампанію та завершення навчального року в школах. 

На часі Якщо карантин затягнеться, ЗНО можуть перенести на 25 серпня: подробиці

Ресурс поділений на 4 розділи: дитячі садки, школа, заклади ПТО, університети та коледжі. В кожному з них можна знайти головні зміни та відповіді на поширені запитання.

Що можна знайти на сайті

  • Головну інформацію про зміни в роботі дитячих садків, шкіл, закладів ПТО, університетів та коледжів.
  • Актуальну інформацію про завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію.
  • Корисну інформацію для педагогів – щодо режиму роботи, зарплат, відпустки, атестації, заповнення класних журналів, інструментів для дистанційного навчання тощо.
  • Контакти установ і служб, які стануть у нагоді, якщо потрібно буде уточнити інформацію.
  • Оновлену інформацію щодо змін режиму карантину або ухвалення через нього нових рішень у системі освіти.
Автор: Юлія Гілей
Теги: Карантин в Україні 2020 Школа Міністерство освіти та науки України ЗНО Новини України Освіта Освіта в Україні
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