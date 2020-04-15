МОН запустило ресурс про головні зміни в освіті через карантин

Міністерство освіти і науки України запустило окремий інформаційний ресурс, де зібрані всі основні зміни в освіті на час карантину.

На сайті розміщено найактуальнішу інформацію про дистанційне навчання, дату ЗНО, вступну кампанію та завершення навчального року в школах.

На часі Якщо карантин затягнеться, ЗНО можуть перенести на 25 серпня: подробиці

Ресурс поділений на 4 розділи: дитячі садки, школа, заклади ПТО, університети та коледжі. В кожному з них можна знайти головні зміни та відповіді на поширені запитання.

Що можна знайти на сайті