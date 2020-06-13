Кабмин запретил проводить пробное ВНО. Однако есть возможность его пройти онлайн дома.

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) призвали всех, кто планировал сдавать пробное ВНО 15 и 17 июня, не приходить на пункты сдачи экзамена. Об этом говорится в сообщении на сайте центра. Зато там предлагают сдать пробное ВНО дома.

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Как можно пройти пробное ВНО дома

В УЦОКО предлагают в день экзаменов (15 и 17 июня) в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов.

Выполнить задание тестовой тетради.

До 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов.

Получить свой результат за тестирование.

Напомним, 15 июня – экзамен по украинскому языку и литературе, а 17 июня – по выбранному предмета.

"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня", – отметили в УЦОКО.