Отмена пробного ВНО-2020: есть возможность его пройти дома
Кабмин запретил проводить пробное ВНО. Однако есть возможность его пройти онлайн дома.
В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) призвали всех, кто планировал сдавать пробное ВНО 15 и 17 июня, не приходить на пункты сдачи экзамена. Об этом говорится в сообщении на сайте центра. Зато там предлагают сдать пробное ВНО дома.
Важно Кабмин отменил проведение пробного ВНО через COVID-19
Как можно пройти пробное ВНО дома
В УЦОКО предлагают в день экзаменов (15 и 17 июня) в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов.
- Выполнить задание тестовой тетради.
- До 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов.
- Получить свой результат за тестирование.
Напомним, 15 июня – экзамен по украинскому языку и литературе, а 17 июня – по выбранному предмета.
"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня", – отметили в УЦОКО.