На час дії карантинних обмежень в Україні, правоохоронці посилили контроль за дотриманням цих вимог. І чимало українців заплатило штраф через це.

За час карантину було складено понад 12,5 тисяч адміністративних протоколів через порушення вимог безпеки. Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, йдеться в повідомленні Офісу Президента.

Він також додав, що суди винесли рішення щодо штрафів на 4,5 мільйона гривень.

Варто відзначити, що за порушення протиепідемічних заходів поліція має право складати адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення. Розмір штрафу становить від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Для чиновників – від 34 до 170 тисяч гривень.

Чому так мало штрафів при такій кількості порушень

Якщо взяти до уваги загальну суму штрафу, то виявиться, що його заплатили лише 265 осіб. Це за умови, шо у всіх рішеннях суду була мінімальна сума штрафу в 17 тисяч гривень. Зважаючи, що штрафували й на 34 тисячі гривень, то їх виявиться ще менше. Відтак це лише 2,12% з усіх, на кого склали адмінпротоколи.

Ще у квітні видання "Україна молода" писала, що українські суди переважно відмовляються штрафувати українців за порушення карантину. На той час вони дослідили, що в Єдиний державний реєстр судових рішень було внесено 402 постанови судів про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП. І лише у 32 випадках судді підтримали поліцію та оштрафували українців за порушення правил карантину.

Штраф для Зеленського

Додамо, що штраф за порушення умов карантину може заплатити і Президент України Володимир Зеленський. Під час поїздки до Хмельницького він відвідав кафе. На той час відвідувати приміщення закладів харчування було ще заборонено. Окрім того, за одним столиком в приміщенні було шість осіб, що теж поки під забороною. Відтак він порушив карантинні обмеження.

Разом із Зеленським в кафе були керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габинет і Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

19 червня має відбутися судовий розгляд цієї адміністративної справи.