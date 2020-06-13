На время действия карантина в Украине, правоохранители усилили контроль за соблюдением этих требований. И немало украинцев заплатили штраф за это.

За время карантина было составлено более 12,5 тысяч административных протоколов за нарушения требований безопасности. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, говорится в сообщении Офиса Президента.

Он также добавил, что суды вынесли решение по штрафам на 4,5 миллиона гривен.

Стоит отметить, что за нарушение противоэпидемических мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Размер штрафа составляет от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Для чиновников – от 34 до 170 тысяч гривен.

Почему так мало штрафов при таком количестве нарушений

Если принять во внимание сумму штрафа, то окажется, что его заплатили всего 265 человек. Это при условии, что во всех решениях суда была минимальная сумма штрафа в 17 тысяч гривен. Учитывая, что штрафовали и на 34 тысячи гривен, то их окажется еще меньше. Поэтому это лишь 2,12% из всех, на кого составили админпротоколы.

Еще в апреле издание "Украина молодая" писало, что украинские суды в основном отказываются штрафовать украинцев за нарушение карантина. На то время они обнаружили, что в Единый государственный реестр судебных решений было внесено 402 постановления судов о привлечении лиц к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУОАП. И только в 32 случаях судьи поддержали полицию и оштрафовали украинцев за нарушения правил карантина.

Штраф для Зеленского

Добавим, что штраф за нарушение условий карантина может заплатить и Президент Украины Владимир Зеленский. Во время поездки в Хмельницкий он посетил кафе. На то время посещать помещения общепита было еще запрещено. Кроме того, за одним столиком в помещении было шесть человек, что тоже пока под запретом. Поэтому он нарушил карантинные ограничения.

Вместе с Зеленским в кафе были руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, глава Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет и Хмельницкий городской голова Александр Симчишин.

19 июня должно состояться судебное разбирательство данного административного дела.