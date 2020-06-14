В Міносвіти 14 червня пообіцяли повернути гроші за платне пробне ЗНО, яке скасували 12 червня. Воно мало відбутися 15 та 17 червня, але через зростання кількості хворих на COVID-19 уряд заборонив його проводити.

Відповідне доручення уряду дав президент Володимир Зеленський 13 червня 2020 року. Про це мовиться на офіційному сайті МОН.

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Механізм компенсації повинні підготувати два профільні міністерства – Міносвіти та Мінфін.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пропонує, щоб гроші виплачуватили з Фонду боротьби з COVID-19 за погодженням із бюджетним комітетом Верховної Ради.

Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, всього зареєструвалися понад 362 тисячі учасників. У повному обсязі їм повернуть майже 53 мільйони гривень.

Скільки батьки школярів заплатили за платне пробне ЗНО

Пробне ЗНО є добровільною та платною послугою. Вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону.

У вартість пробного ЗНО входить:

оплата послуг за укладання тестів,

переклад цих тестів мовами нацменшин,

підготовка, друк та комплектування тестових зошитів, бланків відповідей та інформаційних бюлетенів,

доставка матеріалів до пункту тестування,

оплата праці працівникам, які залучені до організації та проведення пробного ЗНО.

Як можна пройти пробне ЗНО: два способи

Перший спосіб передбачає тестування через особистий кабінет на сайті центру оцінювання якості освіти, не виходячи з дому. В УЦОЯО пропонують в день іспитів (15 та 17 червня) об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку та завантажити тестовий зошит і бланк відповідей.

Виконати завдання тестового зошита.

До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.

Отримати свій результат за тестування.

Якщо ж немає можливості зробити це через особистий кабінет, то абітурієнт може прийти до закладу освіти , де мало пройти пробне ЗНО. Там її зустріне інспектор, який передасть зошит з формою і зі всіма завданнями. Дитина зробить ці завдання вдома, і потім вже надішле їх на перевірку.

, де мало пройти пробне ЗНО. Там її зустріне інспектор, який передасть зошит з формою і зі всіма завданнями. Дитина зробить ці завдання вдома, і потім вже надішле їх на перевірку. Пробне ЗНО в формі онлайн-тестування буде безкоштовним.

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