Гроші за скасоване пробне ЗНО таки повернуть: як це відбудеться
В Міносвіти 14 червня пообіцяли повернути гроші за платне пробне ЗНО, яке скасували 12 червня. Воно мало відбутися 15 та 17 червня, але через зростання кількості хворих на COVID-19 уряд заборонив його проводити.
Відповідне доручення уряду дав президент Володимир Зеленський 13 червня 2020 року. Про це мовиться на офіційному сайті МОН.
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Механізм компенсації повинні підготувати два профільні міністерства – Міносвіти та Мінфін.
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пропонує, щоб гроші виплачуватили з Фонду боротьби з COVID-19 за погодженням із бюджетним комітетом Верховної Ради.
Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, всього зареєструвалися понад 362 тисячі учасників. У повному обсязі їм повернуть майже 53 мільйони гривень.
Скільки батьки школярів заплатили за платне пробне ЗНО
Пробне ЗНО є добровільною та платною послугою. Вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону.
У вартість пробного ЗНО входить:
- оплата послуг за укладання тестів,
- переклад цих тестів мовами нацменшин,
- підготовка, друк та комплектування тестових зошитів, бланків відповідей та інформаційних бюлетенів,
- доставка матеріалів до пункту тестування,
- оплата праці працівникам, які залучені до організації та проведення пробного ЗНО.
Як можна пройти пробне ЗНО: два способи
- Перший спосіб передбачає тестування через особистий кабінет на сайті центру оцінювання якості освіти, не виходячи з дому. В УЦОЯО пропонують в день іспитів (15 та 17 червня) об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку та завантажити тестовий зошит і бланк відповідей.
- Виконати завдання тестового зошита.
- До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.
- Отримати свій результат за тестування.
- Якщо ж немає можливості зробити це через особистий кабінет, то абітурієнт може прийти до закладу освіти, де мало пройти пробне ЗНО. Там її зустріне інспектор, який передасть зошит з формою і зі всіма завданнями. Дитина зробить ці завдання вдома, і потім вже надішле їх на перевірку.
- Пробне ЗНО в формі онлайн-тестування буде безкоштовним.
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Що відомо про перенесення ЗНО в Україні?В МОЗ кажуть, що Кабмін поки не планує переносити ЗНО, яке було заплановано на 25 червня. Ситуацію з перенесенням ЗНО ще раз переглянуть.
Поки ж комісія розглянула два показники, оцінка яких 20 – 22 червня свідчитиме про те, чи буде можливість проведення ЗНО в запропоновані терміни.