Про скасування ЗНО-2021 навіть не мовиться, – міністр фінансів Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що наразі навіть не мовиться про скасування ЗНО-2021. Крім того, він пояснив, коли повернуть гроші за пробне ЗНО-2020.
Цьогорічне ЗНО було під загрозою через пандемію коронавірусу. Однак у 2021 році тестування не скасують. Про це Сергій Марченко повідомив ТСН.
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ЗНО-2021
Марченко пояснив, що у бюджеті будуть закладені кошти на проведення оцінювання у 2021 році.
Зараз іде процес підготовки бюджету на 2021 рік, і кошти на ЗНО будуть закладені, звичайно. Тобто скасування ЗНО, про це навіть не мовиться,
– сказав він.
Коли повернуть гроші за скасоване пробне ЗНО
Міністр фінансів зазначив, що за пробне ЗНО заплатили 53 мільйони гривень. Загалом участь у пробному тестуванні захотіло взяти участь 362 тисячі майбутніх абітурієнтів.
Всі ті, хто заплатили кошти за пробне ЗНО, їх отримають. Президент поставив нам чітке завдання, до кінця дня, понеділка, розробити механізм повернення. Він буде розроблений з допомогою державних банків,
– запевнив Марченко.
За його словами, кошти на ці цілі використовуватимуть з фонду боротьби з коронавірусом. Він додав, що гроші повинні повернути абітурієнтам вже до кінця цього тижня.
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ЗНО в умовах карантину: головне
- Пробне ЗНО мало відбутися 15 та 17 червня, але через зростання кількості хворих на COVID-19 уряд заборонив його проводити.
- Основну сесію ЗНО перенесли на 25 червня. З 4 червня учасники ЗНО отримали запрошення-перепустки з переліком пунктів, де вони складатимуть тестування.
- Пункти тестування забезпечать масками, халатами, пірометрами та гумовими рукавичками. Довіз учасників ЗНО до місця проведення тестування є обов'язковим.
- Також у МОН повідомили, що швидких тестів на вході не робитимуть, а кожен учасник має прийти у своїй масці.