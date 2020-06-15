Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що наразі навіть не мовиться про скасування ЗНО-2021. Крім того, він пояснив, коли повернуть гроші за пробне ЗНО-2020.

Цьогорічне ЗНО було під загрозою через пандемію коронавірусу. Однак у 2021 році тестування не скасують. Про це Сергій Марченко повідомив ТСН.

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ЗНО-2021

Марченко пояснив, що у бюджеті будуть закладені кошти на проведення оцінювання у 2021 році.

Зараз іде процес підготовки бюджету на 2021 рік, і кошти на ЗНО будуть закладені, звичайно. Тобто скасування ЗНО, про це навіть не мовиться,

– сказав він.

Коли повернуть гроші за скасоване пробне ЗНО

Міністр фінансів зазначив, що за пробне ЗНО заплатили 53 мільйони гривень. Загалом участь у пробному тестуванні захотіло взяти участь 362 тисячі майбутніх абітурієнтів.

Всі ті, хто заплатили кошти за пробне ЗНО, їх отримають. Президент поставив нам чітке завдання, до кінця дня, понеділка, розробити механізм повернення. Він буде розроблений з допомогою державних банків,

– запевнив Марченко.

За його словами, кошти на ці цілі використовуватимуть з фонду боротьби з коронавірусом. Він додав, що гроші повинні повернути абітурієнтам вже до кінця цього тижня.

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