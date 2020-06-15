Через пандемію коронавірусу пробне ЗНО цьогоріч відбувається в онлайн-форматі. На складання іспитів в абітурієнтів є два дні: 15 та 17 червня. Ймовірно, більшість людей вирішили складати тест у перший день, тож сайт не впорався з навантаженням.

На проблеми із сайтом абітурієнти та викладачі почали скаржитися на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти у фейсбуці.

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Загалом з дев'яти сайтів регіональних центрів для абітурієнтів залишалися доступними лише 4.

За правилами проведення пробного тестування 15 червня об 11:00 абітурієнти мали зайти у свій кабінет учасника пробного ЗНО, і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.

З 10:50 ранку намагаємось пройти пробне ЗНО в онлайн-форматі. Немає доступу до сайту. За 10 вилин до 11:00 зайшли у особистий кабінет. Рівно об 11:00 нічого не відбулося. Перезавантажились – немає доступу до сайту – вже минуло 25 хвилин,

– написала у коментарях Валерія Леонтюк.

Як тепер скласти пробне ЗНО

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов у коментарі 24 каналу сказав, що зараз відбувається велике навантаження на веб-сайти та сервери УЦОЯО. Термін проходження пробного ЗНО продовжили до 19 червня. Тож, абітурієнти зможуть зайти в особистий кабінет пізніше або в інший день.

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