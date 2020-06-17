В Україні розпочався період проведення ЗНО – поки що пробного. Однак, уже з карантинними "сюрпризами" – випускники тестування складають онлайн. Основну сесію ЗНО ж можуть перенести або взагалі скасувати.

Коли і як будуть проводити зовнішнє незалежне оцінювання і чи можливо повернути гроші за пробне, яке так і не відбулося у звичайному форматі? Сайт 24 каналу розповідає усе, що відомо на цей момент.

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Пробне ЗНО: посилання та дати

Дистанційне пробне ЗНО відбувається два дні: 15 червня (українська мова та література) й 11:00 17 червня (інший предмет, який кожен учень обирав індивідуально).

До 19 червня включно учасники пробного ЗНО мають змогу завантажити тестові зошити і бланки відповідей та занести свої відповіді до сервісу визначення результатів. У випадку, якщо не вдається зайти в особистий кабінет учасника на сайті РЦОЯО, можна завантажити зошити і скористатися сервісом визначення результатів на сайті УЦОЯО (буде працювати до 18:00 19 червня).

Кожен зареєстрований учасник зможе надіслати відповіді до сервісу визначення результатів до зазначеного часу та отримати свою оцінку.

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Офіційні відеороз'яснення завдань пробного ЗНО-2020 можна знайти на платформі iLearn (безкоштовно, але потрібно зареєструватися).

Графік публікацій:

Українська мова і література: 17 червня о 15:00;

Історія України: 19 червня о 15:00;

Математика: 19 червня о 15:00;

Англійська мова: 19 червня о 15:00.

Тестові зошити учасників залишаються на пунктах проведення пробного тестування, інформація про можливість їх отримання є в особистих кабінетах.

Чому проводять дистанційно?

Уряд України заборонив проводити пробне ЗНО у школах. Відповідні зміни до постанови №392 ухвалили ввечері 12 червня. При цьому всі пункти тестування уже були готові до проведення тестування.

Тимчасово виконувачка обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій пояснила, що пробне ЗНО не можна проводити у школах, оскільки в Україні фіксують збільшення кількості випадків захворювань на COVID-19. Це могло б становити небезпеку для здоров'я випускників.

Що робити, якщо виникла технічна помилка?

Сайти Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти можуть працювати повільніше або з технічними помилками через велике навантаження. Тому МОН нагадує: пройти тестове випробування онлайн можна до 18:00 19 червня.

З питаннями щодо пробного ЗНО варто звертатися до регіональних центрів оцінювання якості освіти. Усі контакти – тут.

Як повернути гроші за пробне ЗНО?

Кожен учасник заплатив від 138 до 150 гривень за предмет, залежно від регіону. Загалом вийшло майже 53 млн гривень. В уряді запевняють: повну суму повернуть кожному.



Гроші найближчим часом повинні надійти на рахунки регіональних Центрів оцінювання якості освіти. Для того, щоб повернути оплату, батькам потрібно написати заяву у відповідний центр оцінювання в своєму регіоні, вказавши реквізити, за якими хочуть повернути гроші.



Цьогоріч пробне ЗНО випускники складають вдома / Фото unsplash

Дати проведення ЗНО-2020

Цього року основну сесію ЗНО планують проводити з 25 червня по 17 липня. Наразі дати змінювати наміру не мають, однак ситуацію ще раз будуть переглядати. Остаточне рішення приймуть 20-22 червня.

Любомира Мандзій наголосила, що всі пункти до 25 червня будуть забезпечені необхідними засобами захисту та дезінфекції. У випадку погіршення епідеміологічної ситуації, всіх учасників ЗНО повідомлять про прийняті рішення.

Що зміниться у проведенні цього року?

Оскільки карантин в Україні триває, пункти проведення ЗНО забезпечили необхідними засобами захисту, наголосили у МОН. Йдеться про маски для усіх учасників процесу, безконтактні термометри, захисні комплекти для медиків, дезінфікуючи засоби для рук та обробки поверхонь.

У 2020 році в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379 493 особи, ЄВІ/ЄФВВ складатимуть близько 90 000 осіб. Під час тестування та іспитів буде залучено 242 650 працівників та 11 630 медиків.

Перед початком тестування у всіх учасників та інструкторів будуть вимірювати температуру. До ЗНО допустять тих, чия температура тіла не перевищує 37,2 С, без ознак респіраторних хвороб та у захисних масках.

Якщо в учасника ЗНО температура буде вищою норми через певне захворювання, потрапити в пункт тестування він зможе лише з відповідною довідкою від лікаря.

Держпродспоживслужба контролюватиме дотримання вимог до пунктів тестування (відстань між учасниками – не менше 1,2 м, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, організована утилізація використаних масок тощо).

Крім того, будуть діяти заходи для уникнення скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг із дистанцією).

Чи можуть скасувати ЗНО?

Про те, що зовнішнє незалежне оцінювання в 2020 році справді може не відбутися, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у коментарі LB.ua. За його словами, ЗНО-2020 можуть скасувати, якщо будуть значно перевищені епідемічні показники.

Він додав, що у влади є три варіанти: провести ЗНО в призначені терміни, перенести або не проводити взагалі.

Деталі ЗНО 2020: кому вигідне скасування та чому піднявся скандал

Позиція МОН: ЗНО за жодних обставин скасовувати не можна. Зараз, за словами т.в.о. очільниці міністерства Любомири Мандзій, найважливіше завдання – створити безпечні умови як для абітурієнтів, так і для освітян, які працюватимуть під час ЗНО.

Вона наголосила: ЗНО має відбутися, "бо це – фундамент, на якому стоїть система вступної кампанії".

З моменту запровадження обов’язкового ЗНО для вступу у виші виросло покоління українців, які не знають іншого механізму вступу. І ми за жодних обставин не можемо дозволити собі повернутися до старих (уже забутих) практик: як у 2020 році, так і в усі наступні роки. ЗНО – форпост прозорої та чесної вступної кампанії, який повинен існувати,

– написала Мандзій.

У соцмережах з цього приводу створили хештег #РукиГетьВідЗНО, який користувачі додають до своїх постів на тему важливості такого виду оцінювання та власних історій вступу.

Ще один із аргументів проти – без ЗНО вступники будуть змушені здавати іспити безпосередньо у вишах, що є більш небезпечним з епідеміологічної точки зору, оскільки передбачає скупчення людей у чергах та кабінетах під час іспитів. Дотримуватися дистанції у таких умовах – складно.

Ймовірно, матимуть можливість не складати ЗНО лише ті випускники, які не планують цього року вступати до ВНЗ. Законопроєкт, який це дозволить, уже готують.