Міністерство фінансів України розробило механізм повернення грошей за Зовнішнє незалежне оцінювання. Його проведення у звичній формі скасували через нові спалахи коронавірусу.

За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив у середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет, зазначає Кабінет Міністрів України.

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Близько 85% усіх грошей пішли на друк зошитів для пробного оцінювання. Попри це, уряд за вказівкою президента вирішив повністю повернути гроші учасникам пробного тестування.

Загалом учасники пробного ЗНО сплатили близько 52 мільйонів гривень. Найближчим часом ці гроші надійдуть на рахунки регіональних Центрів оцінювання якості освіти. Рішення про це має схвалити уряд на засіданні 17 червня.

Мінфін вже напрацював схему, за якою гроші зможуть повернути учасникам тестування. Для цього потрібно написати заяву в регіональні центри оцінювання, де вказати реквізити, за якими батьки хочуть повернути гроші.

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Через нові спалахи коронавірусу уряд вирішив скасувати пробне ЗНО у звичному форматі – за участі абітурієнтів і спостерігачів на дільницях для здачі тестування.

Замість цього пробне тестування вирішили провести у режимі онлайн. З мови й літератури воно мало відбутися 15 червня, але повноцінно цього так і не сталося через велику завантаженьсть серверів Центру оцінювання якості освіти.

Через великі навантажання на сайтах регіональних центрів сталися великі збої, а частина абітурієнтів просто не змогли зайти на сайти. Тож проведення пробного ЗНО продовжили на увесь робочий тиждень – до 19 червня.