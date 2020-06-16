Министерство финансов Украины разработало механизм возврата денег за Внешнее независимое оценивание. Его проведение в привычной форме отменили из-за новых вспышек коронавируса.

За участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет, отмечает Кабинет Министров Украины.

Важно Сайт для проведения ВНО недоступен: как сдать пробное тестирование

Около 85% всех денег пошли на печать тетрадей для пробного оценивания. Несмотря на это, правительство по указанию президента решило полностью вернуть деньги участникам пробного тестирования.

В целом участники пробного ВНО заплатили около 52 миллионов гривен. В ближайшее время эти деньги поступят на счета региональных центров оценивания качества образования. Решение об этом должно одобрить правительство на заседании 17 июня.

Минфин уже наработал схему, по которой деньги смогут вернуть участникам тестирования. Для этого нужно написать заявление в региональные центры оценивания, где указать реквизиты, по которым родители хотят вернуть деньги.

Пробное ВНО 2020: что следует знать

Из-за новых вспышек коронавируса правительство решило отменить пробное ВНО в обычном формате – с участием абитуриентов и наблюдателей на участках для сдачи тестирования.

Вместо этого пробное тестирование решили провести в режиме онлайн. По языку и литературе оно должно было состояться 15 июня, но полноценно этого так и не произошло из-за большой загруженности серверов Центра оценивания качества образования.

Из-за больших нагрузок на сайтах региональных центров произошли большие сбои, а часть абитуриентов просто не смогли зайти на сайты. Поэтому проведение пробного ВНО продлили на всю рабочую неделю – до 19 июня.