В Украине начался период проведения ВНО – пока что пробного. Однако, уже с карантинными "сюрпризами" – выпускники тестирование сдают онлайн. Основную сессию ВНО же могут перенести или вообще отменить.

Когда и как будут проводить внешнее независимое оценивание и возможно ли вернуть деньги за пробное, которое так и не состоялось в обычном формате? Сайт 24 канала рассказывает все, что известно на этот момент.

Читайте также Как родители могут помочь ребенку подготовиться к ВНО: полезные советы

Пробное ЗНО: ссылки и даты

Дистанционное пробное ВНО происходит два дня: 15 июня (украинский язык и литература) и 11:00 17 июня (другой предмет, который каждый ученик выбирал индивидуально).

До 19 июня включительно участники пробного ВНО могут загрузить тестовые тетради и бланки ответов и занести свои ответы в сервис определения результатов. В случае, если не удается зайти в личный кабинет участника на сайте РЦОКО, можно скачать тетради и воспользоваться сервисом определение результатов на сайте УЦОКО (будет работать до 18:00 19 июня).

Каждый зарегистрированный участник сможет прислать ответы к сервису определения результатов до указанного времени и получить свою оценку.

Интересно Студент написал рэп для подготовки к ЗНО: впечатляющее видео

Официальные видеоразяснение заданий пробного ЗНО-2020 можно найти на платформе iLearn (бесплатно, но нужно зарегистрироваться).

График публикаций:

Украинский язык и литература: 17 июня в 15:00;

История Украины: 19 июня в 15:00;

Математика: 19 июня в 15:00;

Английский язык: 19 июня в 15:00.

Тестовые тетради участников остаются на пунктах проведения пробного тестирования, информация о возможности их получения есть в личных кабинетах.

Почему проводят дистанционно?

Правительство Украины запретило проводить пробное ВНО в школах. Соответствующие изменения в постановление №392 приняли вечером 12 июня. При этом все пункты тестирования уже были готовы к проведению тестирования.

Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий пояснила, что пробное ВНО нельзя проводить в школах, поскольку в Украине фиксируют увеличение количества случаев заболеваний на COVID-19. Это могло бы представлять опасность для здоровья выпускников.

Что делать, если возникла техническая ошибка?

Сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования могут работать медленнее или с техническими ошибками из-за большой нагрузки. Поэтому МОН напоминает: пройти тестовое испытание онлайн можно до 18:00 19 июня.

С вопросами относительно пробного ВНО стоит обращаться в региональные центры оценивания качества образования. Все контакты – здесь.

Как вернуть деньги за пробное ЗНО?

Каждый участник заплатил от 138 до 150 гривен за предмет, в зависимости от региона. Всего вышло почти 53 млн гривен. В правительстве уверяют: полную сумму вернут каждому.

Деньги в ближайшее время должны поступить на счета региональных Центров оценивания качества образования. Для того, чтобы вернуть оплату, родителям нужно написать заявление в соответствующий центр тестирования в своем регионе, указав реквизиты, по которым хотят вернуть деньги.

В этом году пробное ВНО выпускники сдают дома / Фото unsplash

Даты проведения ЗНО-2020

В этом году основную сессию ВНО планируют проводить с 25 июня по 17 июля. Сейчас даты менять не намерены, однако ситуацию еще раз будут пересматривать. Окончательное решение примут 20-22 июня.

Любомира Мандзий подчеркнула, что все пункты до 25 июня будут обеспечены необходимыми средствами защиты и дезинфекции. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, всех участников ВНО сообщат о принятых решениях.

Что изменится в проведении этого года?

Поскольку карантин в Украине продолжается, пункты проведения ВНО обеспечили необходимыми средствами защиты, подчеркнули в МОН. Речь идет о масках для всех участников процесса, бесконтактных термометрах, защитных комплектах для медиков, дезинфицирующих средствах для рук и обработки поверхностей.

В 2020 году в основной сессии ВНО примут участие 379 493 лица, ЕВИ/ЕФВВ составят около 90 000 человек. Во время тестирования и экзаменов будет привлечено 242 650 работников и 11 630 медиков.



Перед началом тестирования у всех участников и инструкторов будут измерять температуру. К ВНО допустят тех, чья температура тела не превышает 37,2 С, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.

Если у участника ВНО температура будет выше нормы из-за определенного заболевания, попасть в пункт тестирования он сможет только с соответствующей справкой от врача.

Госпродпотребслужба будет контролировать соблюдение требований к пунктам тестирования (расстояние между участниками – не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок и т. п.).

Кроме того, будут действовать меры для избежания скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа разных участников, правильная организация очередей с дистанцией).

Могут ли отменить ВНО?

О том, что внешнее независимое оценивание в 2020 году действительно может не состояться, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии LB.ua. По его словам, ВНО-2020 могут отменить, если будут значительно превышены эпидемические показатели.

Он добавил, что у властей есть три варианта: провести ВНО в назначенные сроки, перенести или не проводить вообще.

Детали ВНО 2020: кому выгодна отмена и почему поднялся скандал

Позиция МОН: ВНО ни при каких обстоятельствах отменять нельзя. Сейчас, по словам в.и.о. главы министерства Любомиры Мандзий, важнейшая задача – создать безопасные условия как для абитуриентов, так и для педагогов, которые будут работать во время ВНО.

Она отметила: ВНО должно состояться ,"потому что это – фундамент, на котором стоит система вступительной кампании".

С момента введения обязательного ВНО для вступления в вузы выросло поколение украинцев, которые не знают другого механизма поступления. Мы ни при каких обстоятельствах не можем позволить себе вернуться к старым (уже забытых) практик: как в 2020 году, так и во все последующие годы. ВНО – форпост прозрачной и честной вступительной кампании, который должен существовать,

– написала Мандзий.

В соцсетях по этому поводу создали хэштег #РукиГетьВідЗНО, который пользователи добавляют до своих постов на тему важности такого вида оценивания и собственных историй вступления.

Еще один из аргументов против – без ВНО абитуриенты будут вынуждены сдавать экзамены непосредственно в вузах, что является более опасным с эпидемиологической точки зрения, поскольку предполагает скопление людей в очередях и кабинетах во время экзаменов. Соблюдать дистанцию в таких условиях – сложно.

Вероятно, будут иметь возможность сдавать ВНО только те выпускники, которые не планируют в этом году поступать в ВУЗ. Законопроект, который это позволит, уже готовят.