Игорь Гавреш готовился к ЗНО, чтобы поступить в престижный вуз. Самым проблемным предметом для него оказался украинский язык. Поэтому парень решил написать рэп с ударениями слов, которые обязательно должны быть правильными.

Сейчас у парня вышел новый клип о математике. Об этом Игорь Гавреш рассказал в прямом эфире на 24 канале.

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Он пояснил, что это было довольно сложно. Раньше и сам не представлял, как рифмовать косинусы и синусы. Парню пришлось перебрать все рифмы на "синус". Однако через несколько недель удалось написать текст.

Смотрите видео о математических формулах:

"Есть фанаты. Не знаю, можноли их так назвать. Это люди, которые мне написали в Инстаграм и поблагодарили. Мы разговорились и даже виделись несколько раз. С некоторыми до сих пор видимся", – сообщил Игорь Гавреш.

Он пояснил, что перечень тем для следующих треков есть всегда. Однако не знает, будет интересно штамповать однотипные треки, которые может и будут кому-то нужны. Сейчас у парня нет большой мотивации продолжать делать о физике, географии или на иные темы.

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Смотрите видео об ударениях:

"С коммерческой точки зрения "история" и "формулы" оплачивались. Да, это приятно. Прихожу к маме и говорю: "Мам, я заработал". Но есть ли в этом какой-то творческий потенциал?", – добавил Игорь Гавреш.

Смотрите комментарий Игоря Гавреша на 24 канале:

Что известно о ВНО-2020

Раньше тесты должны были провести в конце мая – начале июня, но из-за ситуации с коронавирусом их перенесли.

Минздрав подготовил рекомендации, при которых будет проходить тестирование.

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня тестированием по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

До 4 июня 2020 года зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашения, в которых будет указано время и место проведения тестирований.

Результаты основной сессии ВНО по всем учебным предметам участники узнают до 29 июля 2020 года.

Абитуриенты могут зарегистрироваться на участие в экзаменах по 11 предметам, из них есть три обязательные:

– украинский язык и литература;

– математика или история Украины (на выбор участника);

– еще один предмет на выбор.



Рекомендации для проведения ВНО / Инфографика 24 канала

