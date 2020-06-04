Ігор Гавреш готувався до ЗНО, аби вступити в престижний вищий навчальний заклад. Найпроблемнішим предметом для нього виявилася українська мова. Тому хлопець вирішив написати реп із наголосами слів, які обов’язково мали бути правильними.

Зараз у хлопця вийшов новий кліп про математику. Про це Ігор Гавреш розповів в прямому ефірі на 24 каналі.

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Він пояснив, що це було досить складно. Раніше і сам не уявляв, як римувати косинуси та синуси. Хлопцеві довелося перебрати всі рими на "синус". Проте за декілька тижнів таки вдалося написати текст.

Дивіться відео про математичні формули:

"Є фанати. Не знаю, чи їх можна так назвати. Це люди, які мені написали в Інстаграм й подякували. Ми розговорилися й навіть бачилися декілька разів. З деякими дотепер бачимося", – повідомив Ігор Гавреш.

Він пояснив, що перелік тем для наступних треків є завжди. Проте не знає, чи буде цікаво штампувати однотипні треки, які може і будуть комусь потрібні. Наразі в хлопця немає великої мотивації продовжувати робити про фізику, географії чи інші теми.

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Дивіться відео про наголоси:

"З комерційної точки зору "історія" та "формули" оплачувалися. Так, це приємно. Приходжу до мами й кажу: "Мам, я заробив". Але чи є в цьому якийсь потенціал творчий?", – додав Ігор Гавреш.

Дивіться коментар Ігоря Гавреша на 24 каналі:

Що відомо про ЗНО-2020

Раніше тести мали провести наприкінці травня – на початку червня, але через ситуацію з коронавірусом їх перенесли.

МОЗ підготувало рекомендації, за яких відбуватиметься тестування.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії.

тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії. До 4 червня 2020 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення, у яких буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів учасники дізнаються до 29 липня 2020 року.

Абітурієнти можуть зареєструватись на участь в іспитах з 11 предметів, з них є три обов'язкові:

– українська мова і література;

– математика або історія України (на вибір учасника);

– ще один предмет на вибір.



Рекомендації для проведення ЗНО / Інфографіка 24 каналу

