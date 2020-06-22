Приближается проведение основной сессии ВНО, однако ситуация с коронавирусом в некоторых регионах до сих пор остается напряженной. В частности, речь идет о Львовщине и Закарпатье, где фиксируют большое количество больных.

Именно поэтому правительство должно создать условия для безопасного проведения ВНО. Об этом сказал Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания, сообщает Офис Президента.

Важно ВНО в Украине проведут с 25 июня до 17 июля

Зеленский также поинтересовался большим количеством новых случаев заражения на Львовщине. Там за минувшие сутки зафиксировали 200 случаев COVID-19. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что такое значительное количество случаев появилось из-за того, что была устранена большая очередь граждан, которые ожидали тесты.

Если же в отдельных регионах эпидситуация не будет удовлетворительной, то Кабмин будет нарабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей.

Коронавирус корректирует наши планы во всех отраслях. Должны заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО,

– сказал Зеленский.

В правительстве сообщили, что показатель заболеваемости составляет 46,8 случая на 100 тысяч населения, а маркер, после которого надо принимать решение об эпидемической ситуации, – 60 человек на 100 тысяч населения.

Актуально ВНО-2020: как будет происходить тестирование в условиях карантина

ВНО в условиях COVID-19: главное

Нынешнее ВНО состоится в несколько необычных условиях из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, на основную сессию внешнего независимого оценивания зарегистрировались 379 493 человека.

С 4 июня участники ВНО получили приглашения-пропуска с указанием пунктов, где они будут проходить тестирования.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации пробное ВНО хотели отменить. Однако впоследствии оно таки произошло в онлайн-формате.



Как будут проводить ВНО-2020 / Инфографика 24 канала