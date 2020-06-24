Вже 25 червня в Україні стартує Зовнішнє незалежне оцінювання. Розпочнеться воно із тестування на знання математики. У МОЗ вже ретельно підготувалися та розповіли, як організують ЗНО в умовах пандемії коронавірусу.

Головний санітарний лікар України особисто протестував кілька шкіл у столиці, а також на Київщині та Житомирщині. Усі вони відповідають правилам, які надані Міністерством охорони здоров’я. Про це сам Віктор Ляшко розповів під час брифінгу, передає 24 канал.

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Хотів би нагадати, що 25 червня стартує ЗНО. Уряд, органи місцевого самоврядування, департаменти освіти, охорони здоров’я, головні санлікарі, директори шкіл зробили все можливе для проведення безпечного тестування в умовах карантину,

– наголосив він.

Головний санлікар попросив батьків та самих учасників ЗНО напередодні дотримуватися усіх карантинних заходів, обмежити власну мобільність, не відвідувати місця скупчення людей, носити маски у громадських закладах та обробляти руки антисептиком

Як проходитиме ЗНО в умовах карантину:

В кожній школі, що є пунктом тестування, будуть сформовані чіткі маршрути заходу учнів до аудиторій. На вході висітимуть розроблені графіки.

Діти мають з’явитися у певний час, перед входом їх опитають про стан здоров’я проведуть термометрію, скажуть аудиторію.

Вони чітко по стрілках пройдуть в аудиторію, в якій має бути не більше 15 осіб. Парти мають бути розставлені так, щоб зберігалася дистанція у 1,5 метри між учасниками ЗНО.

По школах мають бути розставлені антисептики.

У санітарних кімнатах має бути мило, протічна вода, паперові рушники.

Всім учасникам ЗНО нададуть захисні маски в школах, буде організоване медичне чергування біля цих закладів освіти.



Правила проведення ЗНО 2020 під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу