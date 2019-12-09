Вступ 2020: університети затвердять правила прийому до кінця року – деталі

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Університети визначаться з детальними умовами вступу / JESHOOTS.COM

До 31 грудня 2019 року українські заклади вищої освіти повинні затвердити власні правила прийому на навчання в 2020 році. Затверджуватимуть кожен свої правила вступу вчені ради університетів.

Правила прийому будуть розробляти на підставі чинних загальноукраїнських умов, повідомляє Освіта.UA.

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Детальні умови вступу кожен університет повинен опублікувати на своєму сайті.

Що будуть містити правила вступу?

  • перелік всіх освітніх програм, за якими здійснюється прийом на кожен рівень вищої освіти;
  • порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;
  • перелік предметів, з яких необхідно здати ЗНО для тієї чи іншої спеціальності;
  • перелік предметів для вступних іспитів та порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
  • процедуру і терміни проведення прийому заяв, а також порядок проведення іспитів та терміни оприлюднення результатів;
  • порядок та терміни подання апеляцій на результати вступних іспитів;
  • умови поселення вступників, кількість вільних місць у гуртожитках, умови та гарантії поселення студентів до гуртожитку;
  • процедура прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства;
  • порядок проходження медичного огляду вступників до закладів вищої освіти;
  • порядок оцінки рівня фізичної підготовки (якщо це передбачено специфікою професії);
  • процедура та форми проведення творчих конкурсів;
  • наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним замовленням;
  • процедура обчислення конкурсного балу;
  • квоти для прийому за кошти державного або регіонального бюджету;
  • перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта в Україні Вища освіта ЗНО
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