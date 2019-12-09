Вступ 2020: університети затвердять правила прийому до кінця року – деталі
До 31 грудня 2019 року українські заклади вищої освіти повинні затвердити власні правила прийому на навчання в 2020 році. Затверджуватимуть кожен свої правила вступу вчені ради університетів.
Правила прийому будуть розробляти на підставі чинних загальноукраїнських умов, повідомляє Освіта.UA.
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Детальні умови вступу кожен університет повинен опублікувати на своєму сайті.
Що будуть містити правила вступу?
- перелік всіх освітніх програм, за якими здійснюється прийом на кожен рівень вищої освіти;
- порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;
- перелік предметів, з яких необхідно здати ЗНО для тієї чи іншої спеціальності;
- перелік предметів для вступних іспитів та порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
- процедуру і терміни проведення прийому заяв, а також порядок проведення іспитів та терміни оприлюднення результатів;
- порядок та терміни подання апеляцій на результати вступних іспитів;
- умови поселення вступників, кількість вільних місць у гуртожитках, умови та гарантії поселення студентів до гуртожитку;
- процедура прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства;
- порядок проходження медичного огляду вступників до закладів вищої освіти;
- порядок оцінки рівня фізичної підготовки (якщо це передбачено специфікою професії);
- процедура та форми проведення творчих конкурсів;
- наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним замовленням;
- процедура обчислення конкурсного балу;
- квоти для прийому за кошти державного або регіонального бюджету;
- перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
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