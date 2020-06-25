Для випускників шкіл найстрашніший етап у житті – це Зовнішнє незалежне оцінювання. І кожен готується як може: хтось перечитує постійно власні конспекти, хтось безперестанку проходить ЗНОшні тести, але кожен зі школярів готовий піддатися певним хитрощам.

24 канал зібрав підбірку найцікавіших варіантів підготовки до ЗНО від школярів. Читайте також Як психологічно підготуватися до ЗНО: прості поради Кумедні методи підготовки до ЗНО Не варто читати конспекти за їжею, адже так "заїдається" пам’ять.

Не можна залишати конспекти і підручники відкритими, щоб запам’ятоване не вивітрилось.

Ще один варіант, перед екзаменом покласти конспект або підручник, або то й інше, під подушку. Вважається, що на ранок усі знання залишаться в голові.

Перед ЗНО не можна мити голову, бо все, що знав "змиється". Також забороняється стригти нігті або волосся, а хлопцям ще й бороду.

Збираючись на екзамен, потрібно покласти в кишеню один "зубчик" часнику – на успіх.

За день до екзамену, потрібно "задобрити" гарні оцінки, тому інформаційну картку ЗНО посипають цукром.

Вранці перед іспитом потрібно встати з ліжка лівою ногою, вимити весь брудний посуд, але ліжко не застеляти.

По дорозі до ЗНО потриматись за ніс пам’ятника якоїсь відомої, головне розумної постаті.

Протягом всього іспиту родич або кохана людина має тримати себе лівою рукою за праве вухо.

А також, протягом усього екзамену, всі, кому небайдужа доля абітурієнта, повинні казати про нього тільки погане.

Хтось берез із собою щасливу іграшку, ручку, олівець, можливо й шкарпетки щасливі вдягає, але універсальним предметом, що приносить удачу вважається 5 копійок. Монетку номіналом у 5 копійок ховали у взуття, бо раніше на ці гроші можна було добре відсвяткувати. Монети у 5 копійок уже не випускають, тому можна створити власну щасливу-монетку, обравши ту, яка найбільше подобається. ​Графік проведення ЗНО-2020: з математики – 25 червня;

з української мови та літератури – 30 червня;

з фізики – 2 липня;

з іспанської, німецької, французької мов – 6 липня;

з англійської мови – 7 липня;

з історії України – 9 липня;

з біології – 13 липня;

з географії – 15 липня;

з хімії – 17 липня.

Як проводитимуть ЗНО-2020 / Інфографіка 24 каналу