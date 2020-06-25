Для выпускников школ самый страшный этап в жизни – это внешнее независимое оценивание. И каждый готовится как может: кто-то постоянно перечитывает свои конспекты, кто-то беспрестанно проходит тесты по ВНО, но каждый из школьников готов пойти на определенные хитрости.

24 канал собрал подборку самых интересных вариантов подготовки к ВНО от школьников. Читайте также Как психологически подготовиться к ВНО: простые советы Забавные методы подготовки к ВНО Не стоит читать конспекты за едой, ведь так "заедается" память.

Нельзя оставлять конспекты и учебники открытыми, чтобы выученное не выветрилось.

Еще один вариант: перед экзаменом положить конспект или учебник, или то и другое, под подушку. Считается, что наутро все знания останутся в голове.

Перед ВНО нельзя мыть голову, ведь все, что знал, "смоется". Также запрещается стричь ногти или волосы, а парням еще и бороду.

Собираясь на экзамен, нужно положить в карман один "зубчик" чеснока – на успех.

За день до экзамена, нужно "задобрить" хорошие оценки, поэтому информационную карточку ВНО посыпают сахаром.

Утром перед экзаменом следует встать с постели левой ногой, вымыть всю грязную посуду, но кровать не застилать.

По дороге на ВНО подержаться за нос памятника какой-то известной, главное умной личности.

В течение всего экзамена родственник или любимый человек должен держать себя левой рукой за правое ухо.

А также в течение всего экзамена все, кому небезразлична судьба студента, должны говорить о нем только плохое.

Кто-то берез с собой счастливую игрушку, ручку, карандаш, возможно, и счастливые носки надевает, но универсальным предметом, приносящим удачу, считается 5 копеек. Монетку номиналом в 5 копеек прятали в обувь, потому что раньше на эти деньги можно было хорошо отпраздновать. Монеты в 5 копеек уже не выпускают, поэтому можно создать собственную счастливую монетку, выбрав ту, которая больше нравится. ​График проведения ВНО-2020: по математике – 25 июня;

по украинскому языку и литературе – 30 июня;

по физике – 2 июля;

по испанскому, немецкому, французскому языкам – 6 июля;

по английскому языку – 7 июля;

по истории Украины – 9 июля;

по биологии – 13 июля;

по географии – 15 июля;

по химии – 17 июля.

Как будут проводить ВНО-2020 / Инфографика 24 канала