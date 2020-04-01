Участники олимпиад не получат баллы при поступлении, – Мандзий

Участники IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад в 2020 году не получат дополнительных баллов при поступлении в этом году.

Об этом сказала исполняющий обязанности министра образования Любомира Мандзий во время участия в программе "Завтрак с 1+1".

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Такое решение приняли из-за невозможности проведения финального этапа олимпиад.

Что касается 4-го этапа всеукраинских олимпиад. Мы не будем их проводить, учитывая то, что мы не знаем на сегодняшний день сроков проведения карантина,

– рассказала Любомира Мандзий.

Именно из-за невозможности спрогнозировать когда закончится карантин, в Минобразования приняли решение не засчитывать дополнительные баллы для участников олимпиад.

Все будут в равных условиях. Поэтому никто в Украине не получит баллы по результатам проведения 4-го этапа ученических олимпиад,

– пояснила чиновница.

В министерстве образования и науки также разработали два сценария по проведению ВНО, окончание учебного года и дат вступительной кампании.

Важно: Учебный год в Украине закончится 1 июля, а государственную аттестацию отменят, – Мандзий

Что известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца апреля.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только на маршрутке (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), на такси, личном автомобиле или пешком.