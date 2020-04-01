Учасники олімпіад не отримають бали при вступі, – Мандзій

Учасники IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2020 році не отримають додаткових балів при вступі у цьому році.

Про це сказала виконувач обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій це під час участі у програмі "Сніданок з 1+1".

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Таке рішення прийняли через неможливість проведення фінального етапу олімпіад.

Що стосується 4-го етапу всеукраїнських олімпіад. Ми не будемо їх проводити, зважаючи на те, що ми не знаємо на сьогоднішній день термінів проведення карантину,

– розповіла Любомира Мандзій.

Саме через неможливість спрогнозувати коли закінчиться карантин, у Міносвіти прийняли рішення не зараховувати додаткові бали для учасників олімпіад.

Усі будуть у рівних умовах. Тому ніхто в Україні не отримає бали за результатами проведення 4-го етапу учнівських олімпіад,

– пояснила посадовиця.

В міністерстві освіти та науки також розробили два сценарії щодо проведення ЗНО, закінчення навчального року та дат вступної кампанії.

Важливо: Навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня, а державну атестацію скасують, – Мандзій

Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця квітня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.