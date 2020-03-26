Як продовження карантину вплине на українську освіту: деталі від Міносвіти
Через продовження карантину дати проведення ЗНО, завершення навчального року та дати початку вступної кампанії зміняться. Як пандемія коронавірусу вплине на українську освіти – пояснює міністерство освіти.
Про зміни розповіла виконувач обов'язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій на офіційній сторінці МОН у фейсбук.
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У відомстві розробили два сценарії розвитку подій.
Карантин продовжено – до 24 квітня навчання точно триває за дистанційною формою. Сподіваємось на краще і що карантин закінчиться 24 квітня, але ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій. Тому МОН розробило два сценарії, зважаючи на ситуацію з карантином, – пояснила Любомира Мандзій.
Які заходи точно застосують
- для студентів вишів невипускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувався;
- екзаменаційно-залікові сесії університети проведуть дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. Якщо обов'язкову роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік;
- для студентів випускних років захисти дипломних робіт та державні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації для здобувачів ступеня доктора філософії, доктора мистецтва та доктора наук.
- державна підсумкова атестація (ДПА) скасовується;
- пробне ЗНО відбудеться наприкінці травня, або на початку червня.
Якщо карантин закінчиться до 1 червня
Навчальний рік
В такому випадку навчальний рік завершиться до 1 липня. Всі учні окрім 11-го класу, після карантину заповнюють пробіли, які можуть виникнути під час дистанційного навчання. Вчитель вказує, які теми необхідно додатково доопрацювати вдома.
Випускники також закінчують навчання до кінця червня (коригують пробіли в програмі) та готуються до ЗНО.
Дати ЗНО
ЗНО стартує орієнтовно в останній тиждень червня і закінчується приблизно в середині липня. Результати зовнішнього незалежного оцінювання стануть відомі наприкінці липня.
Вступ
Вступна кампанія розпочнеться на початку серпня.
Студенти теж відчують зміни / фото: Unsplash
Якщо карантин продовжать влітку
Тоді всі учні окрім 11-го класу, завершують навчання наприкінці травня. Тоді вересень 2020 року буде коригуючим. Учні проходитимуть теми, які, на думку вчителя, недостатньо засвоєні. Сам навчальний рік 2020-2021 триватиме до кінця червня.
ЗНО
ЗНО для учнів 11-го класу стартує в середині серпня і закінчується до середини вересня.
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Вступ
В такому разі вступна кампанія завершиться до середини жовтня, а навчання перших курсів розпочнеться на початку листопада. Навчання решти курсів стартує за планом з 1 вересня.
Дивитись відео трансляції МОН про зміни в освіті: