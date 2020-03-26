Як продовження карантину вплине на українську освіту: деталі від Міносвіти

Через продовження карантину дати проведення ЗНО, завершення навчального року та дати початку вступної кампанії зміняться. Як пандемія коронавірусу вплине на українську освіти – пояснює міністерство освіти.

Про зміни розповіла виконувач обов'язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій на офіційній сторінці МОН у фейсбук.

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У відомстві розробили два сценарії розвитку подій.

Карантин продовжено – до 24 квітня навчання точно триває за дистанційною формою. Сподіваємось на краще і що карантин закінчиться 24 квітня, але ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій. Тому МОН розробило два сценарії, зважаючи на ситуацію з карантином, – пояснила Любомира Мандзій.

Які заходи точно застосують

для студентів вишів невипускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувався;

екзаменаційно-залікові сесії університети проведуть дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. Якщо обов'язкову роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік;

для студентів випускних років захисти дипломних робіт та державні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації для здобувачів ступеня доктора філософії, доктора мистецтва та доктора наук.

державна підсумкова атестація (ДПА) скасовується;

пробне ЗНО відбудеться наприкінці травня, або на початку червня.

Якщо карантин закінчиться до 1 червня

Навчальний рік

В такому випадку навчальний рік завершиться до 1 липня. Всі учні окрім 11-го класу, після карантину заповнюють пробіли, які можуть виникнути під час дистанційного навчання. Вчитель вказує, які теми необхідно додатково доопрацювати вдома.

Випускники також закінчують навчання до кінця червня (коригують пробіли в програмі) та готуються до ЗНО.

Дати ЗНО

ЗНО стартує орієнтовно в останній тиждень червня і закінчується приблизно в середині липня. Результати зовнішнього незалежного оцінювання стануть відомі наприкінці липня.

Вступ

Вступна кампанія розпочнеться на початку серпня.



Студенти теж відчують зміни / фото: Unsplash

Якщо карантин продовжать влітку

Тоді всі учні окрім 11-го класу, завершують навчання наприкінці травня. Тоді вересень 2020 року буде коригуючим. Учні проходитимуть теми, які, на думку вчителя, недостатньо засвоєні. Сам навчальний рік 2020-2021 триватиме до кінця червня.

ЗНО

ЗНО для учнів 11-го класу стартує в середині серпня і закінчується до середини вересня.

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Вступ

В такому разі вступна кампанія завершиться до середини жовтня, а навчання перших курсів розпочнеться на початку листопада. Навчання решти курсів стартує за планом з 1 вересня.

Дивитись відео трансляції МОН про зміни в освіті: