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Як продовження карантину вплине на українську освіту: деталі від Міносвіти

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Міністерство освіти розробили два сценарії розвитку подій / Getty images

Через продовження карантину дати проведення ЗНО, завершення навчального року та дати початку вступної кампанії зміняться. Як пандемія коронавірусу вплине на українську освіти – пояснює міністерство освіти.

Про зміни розповіла виконувач обов'язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій на офіційній сторінці МОН у фейсбук.

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У відомстві розробили два сценарії розвитку подій.

Карантин продовжено – до 24 квітня навчання точно триває за дистанційною формою. Сподіваємось на краще і що карантин закінчиться 24 квітня, але ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій. Тому МОН розробило два сценарії, зважаючи на ситуацію з карантином, – пояснила Любомира Мандзій.

Які заходи точно застосують

  • для студентів вишів невипускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувався;
  • екзаменаційно-залікові сесії університети проведуть дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. Якщо обов'язкову роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік;
  • для студентів випускних років захисти дипломних робіт та державні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації для здобувачів ступеня доктора філософії, доктора мистецтва та доктора наук.
  • державна підсумкова атестація (ДПА) скасовується;
  • пробне ЗНО відбудеться наприкінці травня, або на початку червня.

Якщо карантин закінчиться до 1 червня 

Навчальний рік

В такому випадку навчальний рік завершиться до 1 липня. Всі учні окрім 11-го класу, після карантину заповнюють пробіли, які можуть виникнути під час дистанційного навчання. Вчитель вказує, які теми необхідно додатково доопрацювати вдома.

Випускники також закінчують навчання до кінця червня (коригують пробіли в програмі) та готуються до ЗНО. 

Дати ЗНО

ЗНО стартує орієнтовно в останній тиждень червня і закінчується приблизно в середині липня. Результати зовнішнього незалежного оцінювання стануть відомі наприкінці липня.

Вступ

Вступна кампанія розпочнеться на початку серпня.


Студенти теж відчують зміни / фото: Unsplash

Якщо карантин продовжать влітку

Тоді всі учні окрім 11-го класу, завершують навчання наприкінці травня. Тоді вересень 2020 року буде коригуючим. Учні проходитимуть теми, які, на думку вчителя, недостатньо засвоєні. Сам навчальний рік 2020-2021 триватиме до кінця червня.

ЗНО

ЗНО для учнів 11-го класу стартує в середині серпня і закінчується до середини вересня.

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Вступ

В такому разі вступна кампанія завершиться до середини жовтня, а навчання перших курсів розпочнеться на початку листопада. Навчання решти курсів стартує за планом з 1 вересня.

Дивитись відео трансляції МОН про зміни в освіті:

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Школярі Студенти Вища освіта Школа ЗНО Любомира Мандзій Міністерство освіти та науки України Освіта Освіта в Україні
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