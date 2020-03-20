В Україні створили освітній серіал для вчителів про карантин

Міністерство цифрової трансформації України представить серіал "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів". Всього обіцяють 6 відеороликів.

Анонс серіалу Мінцифри зробили на своїй сторінці у фейсбук.

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Цей серіал – відповідь на поширення коронавірусу. Увесь серіал створили за 72 години.

Йтиметься про алгоритми та комунікацію вчителів і учнів на період дистанційного навчання, а також набір сервісів і специфіку їх використання для вчителів,

– йдеться у дописі.

Пояснюватимуть як користуватись: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber.

Презентуватимуть новий серіал 23 березня 2020 року об 11:00.

Скільки в Україні всього вчителів?Загалом в українських школах працює понад 400 тисяч педагогів.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.