В Україні створили освітній серіал для вчителів про карантин
Міністерство цифрової трансформації України представить серіал "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів". Всього обіцяють 6 відеороликів.
Анонс серіалу Мінцифри зробили на своїй сторінці у фейсбук.
Важливо: Дистанційна освіта: що це та які заклади освіти надають таку можливість
Цей серіал – відповідь на поширення коронавірусу. Увесь серіал створили за 72 години.
Йтиметься про алгоритми та комунікацію вчителів і учнів на період дистанційного навчання, а також набір сервісів і специфіку їх використання для вчителів,
– йдеться у дописі.
Пояснюватимуть як користуватись: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber.
Презентуватимуть новий серіал 23 березня 2020 року об 11:00.
Скільки в Україні всього вчителів?Загалом в українських школах працює понад 400 тисяч педагогів.
Актуально: Карантин 2020: за незаконне звільнення вчителів передбачена відповідальність
Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.
Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.
Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.