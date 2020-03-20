В Украине создали образовательный сериал для учителей о карантине

Министерство цифровой трансформации Украины создало сериал "Карантин: онлайн-сервисы для учителей". Всего обещают 6 видеороликов.

Анонс сериала Минцифры сделали на своей странице в фейсбуке.

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Этот сериал – ответ на распространение коронавируса. Весь сериал создали за 72 часа.

Речь пойдет об алгоритмах и коммуникации учителей и учащихся на период дистанционного обучения, а также наборе сервисов и специфике их использования для учителей,

– говорится в посте.

Будут объяснять как пользоваться: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber.

Представят новый сериал 23 марта 2020 года, в 11:00.

Сколько в Украине всего учителей? В целом в украинских школах работают более 400 тысяч педагогов.

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Что известно о карантине в Украине? Кабинет министров выдал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только маршруткой (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.