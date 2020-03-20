Карантин 2020: за незаконное увольнение учителей предусмотрена ответственность
Во время карантина руководители школ часто заставляют педагогов или идти в отпуск за свой счет или даже пытаются уволить. Однако такие действия являются незаконными и влекут за собой штраф.
Об административной ответственности напоминает Национальная полиция в комментарии изданию Цензор.Net.
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Увольнять учителей мотивируя это сложной ситуацией в стране – незаконно, и влечет за собой ответственность.
Руководителям, которые незаконно увольняют сотрудников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс. гривен или исправительные работы,
– пояснил заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе.
Кроме штрафа, за незаконное увольнение может грозить лишение права занимать определенные должности или исправительные работы на срок до 2 лет.
Сколько в Украине всего учителей?
Всего в средних учебных заведениях работает более 400 тысяч педагогов.
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Что известно о карантине в Украине?
Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.
Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.
Разрешено передвигаться только на маршрутке (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, на личном автомобиле или пешком.
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