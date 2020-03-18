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Все педагоги будут работать из дома: указ министерства

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Министерство образования поручает руководству всех учебных заведений в Украине перейти на дистанционное обучение. Образовательный процесс должен проходить без задержек.

Приказ о дистанционном образовании уже подписан исполняющим обязанности министра образования Юрием Полюховичем, пишет Освита.ua.

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Указ предусматривает, что руководители образовательных учреждений должны обеспечить гибкий (дистанционный) режим работы для всех работников.

Список учебных заведений, которые должны обеспечить дистанционную работу для работников

  • детские сады;
  • школы;
  • училища и колледжи;
  • университеты;
  • учреждения внешкольного, передвысшего и последипломного образования.

Также руководители учебных заведений образовательной сферы должны обеспечить дистанционное обучение для соискателей образования.

Министерство образования также своим приказом ограничивает поездки работников образовательных учреждений.

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Что известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.

Также отменили движение железной дороги, междугородние и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.

Разрешено передвигаться только на маршрутках (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личном автомобиле или пешком.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Школа Министерство образования и науки Украины Юрий Полюхович Профессиональное образование Высшее образование Дошкольное образование Учеба Образование в Украине
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