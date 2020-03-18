Усі освітяни працюватимуть з дому: наказ міністерства

Міністерство освіти доручає керівництву усіх навчальних закладів в Україні перейти на дистанційне навчання. Освітній процес повинен проходити без затримок.

Наказ щодо дистанційної освіти вже підписаний виконувачем обов'язків міністра освіти Юрієм Полюховичем, пише Освіта.ua.

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Наказ передбачає, що керівники освітніх установ мають забезпечити гнучкий (дистанційний) режим роботи для усіх працівників.

Список навчальних закладів, які повинні забезпечити дистанційну роботу для працівників

дитячі садки;

школи;

училища та коледжі;

університети;

заклади позашкільної, передвищої та післядипломної освіти.

Також керівники навчальних закладів освітньої сфери повинні забезпечити дистанційне навчання для здобувачів освіти.

Міністерство освіти також своїм наказом обмежує поїздки працівників освітніх закладів.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.