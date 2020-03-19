Карантин 2020: что нужно знать учителям о новом режиме работы

Заместитель министра образования Любомира Мандзий рассказала о тонкостях работы учителей во время карантина. Теперь учителя не обязаны ходить на работу в учреждения образования.

На ряд вопросов от учителей Любомира Мандзий ответила в прямом эфире в фейсбук.

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Чиновник объяснила, что за учителями сохраняется, по меньшей мере, средняя зарплата.

Однако физическое присутствие учителей в учреждениях образования не является необходимым.

Но не заставляйте работников просто присутствовать на работе – это не то время, когда есть такая необходимость,

– отметила Любомира Мандзий.

Заместитель министра также объяснила, что учителя должны работать по индивидуальному плану самообразования в удаленном режиме.

Также во время карантина нет необходимости заполнять классный журнал, однако руководители школ могут все же требовать отчет о проделанной работе.

Продолжать учебный год также пока не планируют. Если учеба возобновится 3 апреля, то школы просто будут уплотнять учебный график. Однако, в случае продолжения карантина, такой вариант возможен.

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Что известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение. Карантинные меры продлятся до конца марта.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только в маршрутке (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, на личном автомобиле или пешком.