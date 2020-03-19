Карантин 2020: що треба знати вчителям про новий режим роботи

Заступниця міністра освіти Любомира Мандзій розповіла про тонкощі роботи вчителів під час карантину. Тепер вчителі не зобовязані ходити на роботу до закладів освіти.

На низку запитань від вчителів Любомира Мандзій відповіла у прямому ефірі у фейсбук.

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Посадовиця пояснила, що за вчителями зберігається щонайменше середня зарплата.

Проте фізична присутність вчителів у закладах освіти не є необхідною.

Але не змушуйте працівників просто бути присутніми на роботі — це не той час, коли є така необхідність,

– наголосила Любомира Мандзій.

Заступниця міністра також пояснила, що вчителі повинні працювати за індивідуальним планом самоосвіти у віддаленому режимі.

Також під час карантину немає потреби заповнювати класний журнал, проте керівники шкіл можуть все ж вимагати звіт про виконану роботу.

Продовжувати навчальний рік також поки не планують. Якщо навчання відновиться 3 квітня, то школи просто ущільнюватимуть навчальний графік. Проте, у разі продовження карантину, такий варіант можливий.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.