Карантин 2020: за незаконне звільнення вчителів передбачена відповідальність

Під час карантину керівники шкіл часто змушують педагогів або йти у відпустку за свій рахунок або навіть намагаються звільнити. Проте такі дії є незаконними і тягнуть за собою штраф.

Про адміністративну відповідальність нагадує Національна поліція в коментарі виданню Цензор.Net.

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Звільняти вчителів мотивуючи це складною ситуацією в країні – незаконно, та тягне за собою відповідальність.

Керівникам, які незаконно звільняють співробітників під час карантину, загрожує штраф до 51 тис. гривень або виправні роботи,

– пояснив заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Крім штрафу, за незаконне звільнення може загрожувати позбавлення права обіймати певні посади або виправні роботи на строк до 2 років.

Скільки в Україні всього вчителів?Загалом в середніх закладах освіти працює понад 400 тисяч педагогів.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.