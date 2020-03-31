Онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

Президент Володимир Зеленський анонсував старт онлайн-уроків для українських школярів. Проєкт носить назву "Всеукраїнська школа онлайн", а стартує він в понеділок 6 квітня. Де дивитись та на яких каналах.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

До теми: В Україні з 6 квітня стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн"

40 педагогів з Києва на час карантину фактично стануть учителями для всієї України. Школярі з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Розклад онлайн-уроків

Уроки відбуватимуться з понеділка по п'ятницю о 10:00.

Список телеканалів

5 клас – ПлюсПлюс та 112 Україна;

6 клас – ZOOM та NewsOne;

7 клас – ZIK;

8 клас – Індиго та УНІАН;

9 клас – Рада та UA: Культура;

10 клас – UA: Перший;

11 клас – М1.

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Переглянути відео із заняттями також можна буде на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.