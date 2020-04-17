Онлайн-уроки: дворівнева робота над помилками та підтримка українців: опитування

Завершився другий тиждень проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Всього міністерство освіти оприлюднило 392 заняття, які на ютуб-каналі відомства переглянули 6 мільйонів разів. Чи підтримують онлайн-уроки українці та як працюватимуть над помилками – читайте в матеріалі.

"Всеукраїнська школа онлайн" продовжує набирати оберти та стає вже звичною для багатьох школярів, пише пресслужба МОН.

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Робота над помилками

Після першого тижня проєкту батьки школярів скаржились на помилки вчителів онлайн-школи. У міністерстві визнають недопрацювання та обіцяють виправити.

Так, відтепер усі відео, які виходитимуть в ефір, пройдуть дворівневу перевірку.

Реалізовуватись вона має так: на першому етапі працює пул експертів, які допомагають вчителю при підготовці до уроку та присутні на знімальному майданчику під час зйомки. Другий етап – редактори, які долучені до процесу на етапі постпродакшну. Ми сподіваємось, що з наступного тижня нам вдасться запустити вже таку, більш удосконалену, експертизу,

– розповів голова Українського інституту розвитку освіти.

Як українці ставляться до проєкту "Всеукраїнська школа онлайн"

За даними соціологічної групи "Рейтинг", 54% респондентів позитивно оцінюють проєкт.

Для нас це великий кредит довіри. Ми робимо все можливе, аби допомогти нашим дітям, незалежно від їхнього місця проживання, соціального статусу чи інших ознак, отримати доступ до знань під час карантину. Наша мета зараз – працювати над якістю та розширювати можливості проєкту,

– повідомили в Офісі Президента України.

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