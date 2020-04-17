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Онлайн-уроки: поддержка украинцев и двухуровневая работа над ошибками: опрос

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"Всеукраинская школа онлайн" становится все популярнее / Sam McGhee

Завершилась вторая неделя проекта "Всеукраинская школа онлайн". Всего министерство образования обнародовало 392 занятия, которые на ютуб-канале ведомства просмотрели 6 миллионов раз. Поддерживают ли онлайн-уроки украинцы и как работать над ошибками – читайте в материале.

"Всеукраинская школа онлайн" продолжает набирать обороты и становится уже привычной для многих школьников, пишет пресс-служба МОН.

К теме: Всеукраинская школа онлайн вторую неделю: расписание, темы уроков и список каналов

Работа над ошибками

После первой недели проекта родители школьников жаловались на ошибки учителей онлайн-школы. В министерстве признают недоработки и обещают исправить.

Так, отныне все видео, которые будут выходить в эфир, пройдут двухуровневую проверку.

Реализовываться она должна так: на первом этапе работает пул экспертов, которые помогают учителю при подготовке к уроку и присутствуют на съемочной площадке во время съемки. Второй этап – редакторы, которые приобщены к процессу на этапе постпродакшна. Мы надеемся, что со следующей недели нам удастся запустить уже такую, более усовершенствованную, экспертизу,
- рассказал глава Украинского института развития образования.

Как украинцы относятся к проекту "Всеукраинская школа онлайн"

По данным социологической группы "Рейтинг", 54% респондентов положительно оценивают проект.

Для нас это большой кредит доверия. Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим детям, независимо от их места проживания, социального статуса или других признаков, получить доступ к знаниям во время карантина. Наша цель сейчас – работать над качеством и расширять возможности проекта,
– сообщили в Офисе Президента Украины.

К теме: Учитель Всеукраинской онлайн-школы объяснил, почему на уроках случаются ошибки

 

 

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Министерство образования и науки Украины Украинская школа онлайн Учеба Школа
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