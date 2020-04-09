Курьезные ляпы учителей на онлайн-уроках: Ливанская война и Атлантический океан у Австралии

6 апреля на украинских телеканалах стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Родители школьников жалуются на банальные ошибки учителей во время уроков. Мы подобрали для вас видео наиболее очевидных ляпов педагогов.

Ошибались учителя математики, географии и Всемирной истории.

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Зрители увидели ошибку на уроке географии для 10 класса за 9 апреля. Педагог перепутала Индийский и Атлантический океаны рассказывая об Австралии.

Тема занятия звучала так: "Австралия. Общая характеристика",

Территория Австралийского Союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане,

– сказала учительница во время урока.

Как известно, западное и южное побережья Австралии омывают Тиморское и Арафурское моря Индийского океана.

Другой ляп произошел в этот же день на уроке Всемирной истории для 8 класса. Здесь учительница рассказывала ученикам о Ливанской войне, имея в виду Ливонскую.

Царь Иван Грозный начинает Ливанскую войну. Это была война с Ливанским орденом,

– сказала учительница.

Речь идет о Ливонской войне, которая длилась в течение 25 лет. Целью войны было получить контроль над регионом Ливония, что на территории современных Латвии и Эстонии.

Темой урока было "Московское государство".

Еще одной курьезной ошибкой во время урока за 6 апреля отличилась учительница математики для 5 класса. Педагог ошиблась при решении задачи.

Так, во время простого математического примера (30,2 - 2,2 = 18 – правильный ответ 28) учительница ошиблась при исчислении собственной скорости катера.

Темой урока было "Вычитание десятичных дробей"

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Какая аудитория у "Всеукраинской школы онлайн"?

В Офисе Президента сообщили, что только за первый день, онлайн-занятие увидело около 3,3 миллиона зрителей. А на ютуб-канале министерства образования и науки Украины количество подписчиков выросло в три раза за первые четыре дня после запуска проекта. Сейчас на канале уже более 154 тысячи подписчиков.