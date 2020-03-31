Онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Президент Владимир Зеленский анонсировал старт онлайн-уроков для украинских школьников. Проект носит название "Всеукраинская школа онлайн", а стартует он в понедельник 6 апреля. Где смотреть и на каких каналах.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в фейсбук.
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40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Расписание онлайн-уроков
Уроки будут проходить с понедельника по пятницу в 10:00.
Список телеканалов
- 5 класс – ПлюсПлюс и 112 Украина;
- 6 класс – ZOOM и NewsOne;
- 7 класс – ZIK;
- 8 класс – Индиго и УНИАН;
- 9 класс – Рада и UA:Культура;
- 10 класс – UA:Первый;
- 11 класс – М1.
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Посмотреть видео с занятиями можно будет на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.