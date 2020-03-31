Онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Президент Владимир Зеленский анонсировал старт онлайн-уроков для украинских школьников. Проект носит название "Всеукраинская школа онлайн", а стартует он в понедельник 6 апреля. Где смотреть и на каких каналах.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в фейсбук.

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40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Расписание онлайн-уроков

Уроки будут проходить с понедельника по пятницу в 10:00.

Список телеканалов

5 класс – ПлюсПлюс и 112 Украина;

6 класс – ZOOM и NewsOne;

7 класс – ZIK;

8 класс – Индиго и УНИАН;

9 класс – Рада и UA:Культура;

10 класс – UA:Первый;

11 класс – М1.

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Посмотреть видео с занятиями можно будет на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.