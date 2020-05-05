Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео занятий за 5 мая

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса за 5 мая. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

Всего в день будет транслироваться по 6-7 занятий. "Всеукраинская школа онлайн" предлагает для изучения следующие предметы: русский язык, алгебра, геометрия, английский язык, история Украины, география, физика, биология, химия.

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Расписание уроков

Понедельник

Украинский язык; Алгебра; Гимнастика; Физика; История Украины; Гимнастика;

Вторник

Украинская литература; Биология; Гимнастика; История Украины; География; Гимнастика.

Среда

Английский язык; Геометрия; Гимнастика; Химия; Биология; Гимнастика.

Четверг

Украинская литература; Физика; Гимнастика; Английский язык; Всемирная история; Гимнастика.

Пятница

Украинский язык; Физика; Гимнастика; Химия; Алгебра; Гимнастика.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: украинская литература

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: биология

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: история Украины

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: география

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: зарядка

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.